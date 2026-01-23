朝野總預算案僵持不下 國民黨：卡關始作俑者就是賴政府

〔記者施曉光／台北報導〕朝野為了中央政府總預算案是否全面交付審查僵持不下，國民黨今日上午強調，立法院是為人民看緊荷包的「守門員」，絕非行政院違法亂紀的「橡皮圖章」，「總預算案之所以卡關，始作俑者就是傲慢、違法的賴清德政府！」該黨呼籲民進黨不要把「人民權益」當成「政治鬥爭」的籌碼，請賴政府停止情緒勒索，還給人民一個奉公守法、謙卑傾聽的政府！

國民黨表示，誰在癱瘓國家？該黨要揭穿賴政府「違法預算」的騙局，包括行政院帶頭違法，立法院寸步不讓，因為立法院早已三讀通過軍人加薪、提高警消退休金等修法，但行政院送來的總預算書，竟公然無視法律，拒絕編列相關法定預算，因此這是「違法預算」，不是總預算！

廣告 廣告

國民黨並問，是誰在當「薪水小偷」？「薪水小偷」是那些領著高薪、卻無視民意、不依法行政的民進黨官員，賴政府一手擋住軍警消相關預算，一手又編列大筆媒體宣傳費攻擊異己，「拿人民的稅金洗人民的腦，這才是最大的竊盜！國民黨團嚴格把關，正是為了阻止這些貪得無厭的『薪水小偷』掏空國庫。」

國民黨並強調，面對一位拒絕遵守憲法、拒絕依法行政，甚至視國會監督為無物的總統，彈劾就是捍衛中華民國民主法治、守護人民權益的必要方式，即便門檻再高，該黨也有責任在憲政史上留下紀錄，「當賴清德選擇獨裁濫權，我們必將起身反抗！如果民進黨的立委只願當賴清德的護航部隊，不敢面對賴清德的違法亂紀，那你們正是助紂為虐的最大幫兇！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了

自由爆新聞》美「罕見白話」警告藍白？直擊他們也不忍了爆氣開罵！

自由說新聞》央視「斬首片翻車」美日鐵拳來了！這群人組「台灣共產黨」網轟：快移民！

中國又要崩潰了！美軍最關鍵軍火商在台設彈藥場 超猛地位曝光

