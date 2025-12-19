朝野衝突前所未見！謝立功感嘆：如何找到下個王金平

政治中心／劉宇鈞報導

藍白以人數優勢，在立法院強行通過財劃法修法，行政院長卓榮泰決定不副署，朝野衝突升高。前民眾黨秘書長謝立功18日說，在前立法院長王金平在位的年代，朝野總能坐下來談，協調出最大公約數，而此刻正缺乏調和鼎鼐與收拾殘局的角色。

謝立功以「柯建銘依舊是柯建銘，如何找到下一個王金平」為題發文說，近來，卓榮泰選擇不覆議、不副署，朝野對立急遽升高，政治衝突迅速外溢，撕裂感前所未見。這並非台灣首次面對「朝小野大」的政治結構。過往，同樣歷經街頭抗爭、立法院衝突對峙，但社會的斷裂，從未如今日這般深刻而全面。

謝立功認為，問題不在於是否存在對立，民主政治本就容許、甚至必然伴隨理念分歧與權力競逐。真正的關鍵，在於當對立升高時，是否仍有人能扮演「調和鼎鼐」的角色，讓衝突止於制度之內，而不致演變為社會撕裂。

謝立功指出，在王金平在位的年代，府、院、黨、立院之間並非沒有衝突，甚至衝突頻仍；但最終，總能坐下來談，協調出一個彼此都不滿意、卻能勉強接受的最大公約數。那是一種政治妥協的技藝，也是一種對制度的敬畏。

謝立功提到，他在擔任移民署署長期間，亦曾多次面對預算遭凍結或刪減的情況，內心難免感到不平。然而，在王金平的居中協調下，即便立場強硬如民進黨團總召柯建銘，仍願意在關鍵時刻做出一定程度的退讓。那不是因為理念改變，而是因為有人能讓各方理解：政治不是零和，而是必須讓國家繼續運作。

謝立功感嘆，柯建銘始終是那樣的柯建銘，堅持、強勢、寸步不讓；但過去，有一位王金平，能在其鋒芒之外，撐起整個制度的緩衝空間。今天，柯建銘仍在，王金平卻已退場，留下的不是權力真空，而是協調文化的消失。

謝立功強調，當政治只剩下立場、口號與對撞，卻缺乏調和鼎鼐與收拾殘局的角色，受傷的從來不只是朝野任何一方，而是整個社會對民主制度的信任。台灣真正失去的，並不是某一次表決的勝負，而是一種能讓衝突不致失控的政治智慧。

