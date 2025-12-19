朝野過招！藍綠搶老農選票 津貼「不夠用」拚加碼

記者許書維、陳逸潔、沈明志、SNG／台北-彰化報導

2026搶老農選票！民進黨在立法院開記者會，呼籲行政院加碼老農津貼要拚到12000元，不讓綠委搶占版面，國民黨還提前半小時搶開記者會，而且地點選在綠營黨團外，踢館意外濃厚。國民黨宣布將提案提高老農津貼至1.5萬元，朝野過招。

民進黨在記者會呼籲加碼老農津貼。

中南部綠營立委齊聚立院，包括將參選雲林縣長的劉建國、彰化立委陳素月等人呼籲，行政院提高老農津貼，要拚到12000元。

民進黨立委賴瑞隆：「行政院在財政有能力的狀況下，應該要來提高我們的老農津貼，增加到1萬元，甚至到1萬2千元。」

廣告 廣告

民進黨立委蔡易餘：「很諷刺的就是說，早上國民黨好像看到我們要開這個記者會，他們想要用攔截的方式，而且他們是屬於喊高搶眉角，他們喊到1萬5千元。」

國民黨搶眉角喊到1萬5千元。

不讓民進黨立委搶占版面，國民黨也開記者會安排同一天，而且提早綠營半小時，地點直接選在綠營黨團大會的會議室門口，踢館意味濃厚。

國民黨立委張嘉郡：「物價指數這一年多來飛漲，是不是能夠提高到1萬5千元，我想這需要大家共同的共識。」

老農津貼在1995年、前總統李登輝任內每月3000元，中間歷經了前總統陳水扁、馬英九，2024年1月蔡英文在總統任內，則從原先7550元調整到每月8110元。

歷任總總接調高津貼。

農民許春郎：「應該需要增加，因為現在物資每一樣都波動，你現在8100元，光是三餐就用完了，不夠，快要不夠了。」

農民蔡余昌：「多少給老農（補助），不然現在也沒有賺錢，沒有在賺錢了。」

物價、房價、電價節節高升，辛苦一輩子的農民也盼津貼能提高。藍綠各自喊加碼，互別苗頭，也為了2026搶攻老農選票。

更多三立新聞網報導

加碼顧農民！綠委喊老農津貼「漲至1.2萬」再放寬排富：建立尊嚴底線

政府發錢了！一早醒來「2津貼」入帳 還有13筆錢接力發到月底

快訊／領錢最後衝刺！普發現金已逾2千萬人領 財部爆這類人快去刷存簿

普發1萬再等等！一早醒來「2津貼」先入帳 還有14筆錢接力發到月底

