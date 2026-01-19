朝野都喊降消費稅！日本提前大選後可望實施 市場憂債務風險升高

日本首相高市早苗可能提出暫時取消食品消費稅。路透社資料照片



日本首相高市早苗決定提前解散眾議院，預計下月舉行大選。執政黨及在野黨週日（1/18）均提出降低消費稅（營業稅）的主張，顯示消費稅很可能在選後調降。但相關消息也引發投資人對日本政府進一步舉債的擔憂。

多家日媒報導，高市早苗預計今天（1/19）傍晚舉行記者會，說明將於週五（1/23）的國會新會期首日宣布解散眾院。目前外界研判眾院選舉將於2月8日舉行。

路透社、《日經亞洲》報導，目前日本課徵的消費稅率是食品8%，其他商品與服務10%。消費稅是日本政府支撐社福支出的重要財源。

執政的自民黨幹事長鈴木俊一週日在一個電視節目中表示，該黨已與聯合執政的日本維新會達成協議，基本立場是以「兩年內取消8%食品消費稅」為目標。

《每日新聞》上週六報導，高市早苗宣布下月舉行大選時，可能在政見中承諾暫停徵收8%的食品消費稅。

主要反對黨「立憲民主黨」幹事長安住淳也在同一節目提出呼籲，要求暫時降低消費稅率。

已與立憲民主黨共同成立「中道改革聯合黨」的公明黨幹事長西田實仁也在節目中表示，日本可建立主權財富基金，以政府持有的各類資產進行投資以取得更高報酬，藉此填補收入缺口。

不過，10年期日本公債殖利率今天升至2.215%，達1999年以來最高，反映市場憂心日本政府將進一步發債。根據政府資料，若取消8%食品消費稅，每年稅收將減少約5兆日圓，將對本已脆弱的日本財政形成壓力，可能引發國債拋售風險。

由於食品價格大漲，日本通膨率持續偏高，已連續近4年超過日本央行的2%通膨率目標，越來越多政治人物因此呼籲擴大支出與減稅，以緩衝家庭壓力。

