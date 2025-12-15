朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決

前副總統、前行政院長陳建仁面對媒體詢問朝野僵局看法，他表示，如雙方好好溝通，一定有辦法解決僵局。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今(15)日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。

自去年國會擴權法案開始，行政院已先後提出8次覆議，均遭國民黨、民眾黨團以人數優勢否決，近期更以「財劃法」、「助理費除罪化」等爭議案，讓朝野陷入僵局。今天總統賴清德邀請行政院、考試院正副院長在總統府「國政茶敘」，唯獨立法院長韓國瑜婉拒缺席。

廣告 廣告

陳建仁今應邀到國立虎尾科技大學演講，面對媒體詢問「院士行政資歷豐富，如何看待現在朝野僵局？是否有建議給府院兩方」。

陳建仁說，一個自由民主法治的國家，就是需要良性的溝通，不管朝野，如果彼此都能夠為國家發展越來越好，能夠坐下來好好地談、好好地協調及溝通，相信一定有辦法解決朝野目前的僵局，大家要一同努力，當然他身為一位天主教徒，也常常為國家祈禱。

媒體續問「如何看不副署、不公布？」陳建仁僅回應，因他未深入了解，不便回答。

媒體再問「中研院長他呼聲最高」陳建仁說，中研院長最後人選是賴總統決定，到目前為止，我們也不曉得有哪些人，那些人選都是報紙登的，基本上中研院長選舉是應該完全保密的，不曉得誰是在最後名單內。

【看原文連結】

更多自由時報報導

反制藍白毀憲、削弱國防 卓榮泰PO黑白照：將善盡民主憲政守門人職責

黃國昌問「提倒閣卓榮泰會下台嗎？」 律師翻白眼：什麼87問題？

捍衛憲政秩序「不副署」惡法 卓揆下午3:30親上火線說明

國政茶敘商議財劃法 賴總統：各部會應「合憲」推動

