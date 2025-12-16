朝野陷入憲政僵局 游錫堃喊話「台灣民主路大家一起走」
台北市 / 武廷融 綜合報導
立法院前院長游錫堃今(16)日在立法院舉辦新書發表會，前院長王金平、蘇嘉全及現任院長韓國瑜皆出席。被問到近日憲政僵局，游錫堃三度強調「台灣民主路，大家一起走」。另外，韓國瑜則在致詞時笑稱「總統邀請我茶敘我沒去，今天我一定要來」。
游錫堃今日在立法院舉辦「臺灣民主路－書法集」新書發表會，這也是他卸任院長後二年第一次回到立法院，王金平、蘇嘉全與韓國瑜皆出席。游錫堃表示，這一本新書邀請77位書法名家來寫62首詩，一共完成128幅作品，可以看到先賢的血淚，為了爭自由、爭民主，為了反威權、反殖民，他們付出非常大的代價，所以台灣民主是非常珍貴，值得大家共同珍惜。
而針對近日朝野陷入憲政僵局，韓國瑜昨日未出席國政茶敘等問題，游錫堃三度回應「台灣民主路，大家一起走」，他表示台灣民主自由非常珍貴，他也期待人飢己飢，人溺己溺，漢字文化圈10多億人口，只有台灣是民主國家，其他地方的人民沒辦法享受自由民主的生活，全球人類都有責任來幫助他們，台灣是漢字文化圈唯一民主國家，更是責無旁貸。
另外，韓國瑜在致詞時表示，非常榮幸受到游錫堃邀請，看到幾位前任院長全部都到立法院，他很開心，「總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來」。而蘇嘉全致詞時則說，他和王金平、游錫堃過去常聚在一起，彼此間誤會就會降低、就會減少，所以他樂於未來跟韓國瑜、游錫堃及王金平聚一起。
更多華視新聞報導
年假前送出選罷法 卓榮泰批霸凌向韓國瑜表達不滿
林國成質詢大離題！災後重建報告「問外交失禮」 韓國瑜制止：請針對主旨質詢
韓國瑜2026桌曆開放預購！ 100張親簽小卡隨機送出
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 29
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 42
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 4 小時前 ・ 12
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 121
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 56
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 52
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 19 小時前 ・ 13
「邪惡帝國」之首延遲付款欠333億 規則漏洞大谷遭批是推手
道奇隊挑戰世界大賽三連霸，積欠延遲付款金額達到10億美元，形同借明日的錢，花在今日戰績，美媒報導，道奇作法形同鑽漏洞，而大谷翔平成為「延遲付款」最大推手。太報 ・ 3 小時前 ・ 6
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 103
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 612
柯文哲狂罵北檢1年！檢察官首回應「真實心聲」
政治中心／綜合報導台北地方法院持續審理京華城容積弊案、侵占民眾黨政治獻金案，15日開始進行連續8天的言詞辯論程序，北檢檢察官在論告柯文哲京華城案時，詳細說明了時間軸，該案的容積獎勵程序是在柯文哲與威京集團主席沈慶京密會後迅速推進的。檢方同時披露了公部門基層的壓力，引述公務員私下稱「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」。民視 ・ 5 小時前 ・ 200
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 37 分鐘前 ・ 1