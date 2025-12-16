朝野陷入憲政僵局 游錫堃喊話「台灣民主路大家一起走」

台北市 / 武廷融 綜合報導

立法院前院長游錫堃今(16)日在立法院舉辦新書發表會，前院長王金平、蘇嘉全及現任院長韓國瑜皆出席。被問到近日憲政僵局，游錫堃三度強調「台灣民主路，大家一起走」。另外，韓國瑜則在致詞時笑稱「總統邀請我茶敘我沒去，今天我一定要來」。

游錫堃今日在立法院舉辦「臺灣民主路－書法集」新書發表會，這也是他卸任院長後二年第一次回到立法院，王金平、蘇嘉全與韓國瑜皆出席。游錫堃表示，這一本新書邀請77位書法名家來寫62首詩，一共完成128幅作品，可以看到先賢的血淚，為了爭自由、爭民主，為了反威權、反殖民，他們付出非常大的代價，所以台灣民主是非常珍貴，值得大家共同珍惜。

廣告 廣告

而針對近日朝野陷入憲政僵局，韓國瑜昨日未出席國政茶敘等問題，游錫堃三度回應「台灣民主路，大家一起走」，他表示台灣民主自由非常珍貴，他也期待人飢己飢，人溺己溺，漢字文化圈10多億人口，只有台灣是民主國家，其他地方的人民沒辦法享受自由民主的生活，全球人類都有責任來幫助他們，台灣是漢字文化圈唯一民主國家，更是責無旁貸。

另外，韓國瑜在致詞時表示，非常榮幸受到游錫堃邀請，看到幾位前任院長全部都到立法院，他很開心，「總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來」。而蘇嘉全致詞時則說，他和王金平、游錫堃過去常聚在一起，彼此間誤會就會降低、就會減少，所以他樂於未來跟韓國瑜、游錫堃及王金平聚一起。

原始連結







更多華視新聞報導

年假前送出選罷法 卓榮泰批霸凌向韓國瑜表達不滿

林國成質詢大離題！災後重建報告「問外交失禮」 韓國瑜制止：請針對主旨質詢

韓國瑜2026桌曆開放預購！ 100張親簽小卡隨機送出

