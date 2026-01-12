朝野陷對立僵局 蔣萬安喊話賴清德：與在野黨領袖好好溝通

台北市長蔣萬安今（12）日出席士林區與里長有約的活動，針對中央政府總預算仍未付委，以及國民黨團原擬先行通過TPASS等民生預算，卻接連遭到總統、卓揆批評「為德不卒、挑三揀四」。對此，蔣萬安點出關鍵在於政院是否依法編列預算，更喊話賴清德應像前總統陳水扁一樣，與在野黨領袖坐下來好好溝通，緩和如今朝野嚴重對立的僵局。

中央總預算卡關 蔣萬安稱關鍵在「政院是否依法編列」

上週國民黨團原定要先讓TPASS預算通過，卻遭賴清德批評，只讓少數的新增預算通過，這是「為德不卒」，行政院長卓榮泰也直指，藍營如今「挑三揀四」破碎式地審查預算，不是正常國會該有的態度。蔣萬安今天受訪時回應，北市府會確保TPASS等民生相關權益不中斷，全力讓服務持續下去，但最重要的還是在中央政府總預算方面，政院是否依法編列預算，尤其是備受關注的軍警消權益部分，認為行政、立法兩院必須展開實質對話。

至於蔣萬安日前接受媒體專訪時，坦言前總統陳水扁、蔡英文都願意跟在野黨領袖面對面溝通，過去陳水扁不管是任用唐飛擔任閣揆，或是和在野黨領袖見面，這些其實都有前例，既然有先例，為何不以此緩解朝野僵局？蔣萬安坦言，目前朝野的僵局對立非常嚴重，都不是人民之福，所以賴清德身為總統兼執政黨黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好談，以此降低衝突。

責任編輯／馮康蕙

