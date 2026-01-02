朝野難和解！綠批藍白聯手 再擋國防特別預算

朝野立法院攻防。（圖／東森新聞）





總統賴清德與國民黨主席鄭麗文元旦時曾先後喊話，期盼新的一年朝野和解。然而，在2026年第一次立法院會上，民進黨立委徹夜守議場，試圖將遭卡關的總預算、國防特別預算等案送進院會表決，最終仍遭藍白聯手封殺。藍營方面同時提出要求，強調總統賴清德應先赴立院報告，再談其他。

國民黨立委洪孟楷在國是論壇中開嗆，針對總統賴清德日前在元旦談話中，批評在野黨發動彈劾是「浪費時間」一事，洪孟楷反諷表示：「明明知道在野黨現在的席次有超過60席，卓榮泰院長每一次知道覆議都會失敗，卻還是8次提覆議，按照賴清德總統的邏輯，這才是真真正正浪費時間不是嗎？」

對此，民進黨立委王定宇則回擊，強調：「後來他（賴總統）加了一句，要彈劾也沒有關係，反正就表決，可不可以先辦點正事？我們今年的預算還沒有審過耶！本分不幹一天到晚兼差，想要做別人的事情，國家不亂才奇怪。」

為將遭卡關的115年度總預算以及1.25兆國防特別預算等案排進院會優先議程，民進黨立委陳培瑜前一晚更徹夜在議場前守門。陳培瑜表示：「知道就算表決會輸，還是希望國人看到我們譴責軍演的決心，還有支持捍衛總預算，還有國防預算的決心，所以我們一定要先來排隊。」

國民黨立委羅智強則堅持總統應赴立院報告，他強調：「如果真的覺得說，今天必須把軍購問題講明白，請他（賴總統）趕快來立院報告並接受質詢。」

最終，民進黨團提出的議程在藍白人數優勢下，再次遭到表決封殺。值得注意的是，國民黨原先欲在本次院會闖關的「不當黨產修正草案」，也因與民眾黨意見分歧，決定暫緩處理。

對此，民進黨立委吳思瑤對國民黨與民眾黨的合作及未來朝野關係表達擔憂：「原本我們都非常的悲觀，400億的民脂民膏又再次會公款變私款。如果國民黨持續由傅崐萁路線，朝野能夠合作或持續對抗，我可能相對悲觀一點。」

儘管藍綠兩黨主席曾異口同聲期盼2026年朝野和解，但新年首個立法院會的排案攻防，已讓外界清楚看見，朝野兩黨要真正坐下來對談，仍是難上加難。

