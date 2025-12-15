朝野零和對抗 苦了誰

（圖／本報系資料照）

近日國會情勢急遽升溫，朝野因多項法案僵持不下，社會氛圍隨之緊張。行政院長因病缺席院會的同時，總統火速召集黨籍立委共商國是，引發外界諸多解讀。從特別預算到財政收支劃分法的爭議，政治對抗不只發生在朝野之間，也在執政黨內部蔓延。這一幕幕變化，讓人不禁思考，當憲政系統的齒輪開始出現摩擦，領導者的姿態與決策方式是否足以修補裂縫，還是進一步加深分歧。

既然要召集立委商討大局，為何只限於同黨人士。既然是國家面臨挑戰，邀請所有民意代表齊聚討論，未必不能成為突破困局的契機。領導者的心胸，往往在包容異議的那一刻展現。面對高度分裂的政治環境，越是只有單一陣營參與的協商，就越難獲得整體社會信服。

在野黨能連續推動法案，常被誤解為席次優勢的作用，但實際的政治邏輯遠比數字複雜。多項議案之所以能獲得支持，根本原因來自民意本身。當民意佔了上風，任何政黨都必須面對現實，包括在野陣營也不敢逆勢而行。最近在野立委推動助理費修法的風波，就是明顯例子。當社會強烈反彈時，再多的席次也無法抵擋民意壓力，政策只得踩煞車。 民眾並不反對政黨競爭，人民反對的是政治成為少數人的對抗遊戲。如果在野法案之所以通過，是因為它反映社會需求，那麼政府的角色就不是一味杯葛，而是提出更具前瞻性、能回應期待的替代方案。民意是變動的，但民意的方向往往不會欺騙人，因為它來自生活的切身感受。

在此脈絡下，立委的角色再次受到社會檢視。立委本是國家的公僕，而非某個政黨的附屬。政黨可以為政策提供理念指引，也能形成集體的行動方向，但不應成為壓過個別立委判斷的唯一依據。一個成熟的民主政治，立委面對重大議題時必須先問的是國家利益，而不是先問黨意是否允許。當政黨需要一位領袖出面「摸頭」才能統一方向時，代表的不是團結，而是系統性的失能。民主社會中最不能忘的，是立委的席位不是政黨給的，而是人民給的。

今日台灣面臨的挑戰不只來自國會衝突，還包括經濟轉型、國安壓力與社會焦慮。這些難題都需要穩定、成熟、值得信賴的政治領導。倘若朝野不能走出零和對抗，社會將為政治失能付出代價。倘若執政黨無法回應民意期待，政權本身也會面臨危機。（作者為台北商業大學前校長）