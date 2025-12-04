朝野黨團協商 立院5日表決財劃法覆議案

（中央社記者王承中台北4日電）立法院朝野黨團今天協商達成共識，明天將召開全院委員會審查財劃法覆議案，審查時不邀請行政院長列席說明，由各黨團各推派一人發言。全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決。

立法院11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，11月27日於行政院會通過覆議案。

立法院長韓國瑜今天在立法院邀請朝野黨團協商，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「財政收支劃分法部分條文」，移請立法院覆議案相關事宜，以及「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分」案等案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，今年初立法院處理行政院針對財劃法修正所提的覆議案，當時有邀請行政院長卓榮泰赴立法院報告，這次處理行政院所提的覆議案應該援例，邀請卓榮泰報告備詢。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，卓榮泰在任內已經提了8次覆議案，同一個法案提2次覆議，只要國會通過，行政院不想實施就提覆議案，而覆議案被否決又不下台。卓榮泰應回頭是岸，不要再提無謂的覆議案，完全不覺得卓榮泰有必要到立法院做陳腔濫調的報告，希望明天院會能處理覆議案。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，卓榮泰任內已提出8次覆議案，他奉勸卓榮泰應該靜下心來好好想想，這對國家、社會、人民都比較好。民眾黨立場沒有改變，卓榮泰要跟國會宣戰，就沒有必要站在立法院再多說什麼。

會議主席、立法院長韓國瑜宣讀協商結論，各黨團同意5日院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查財劃法覆議案。審查時不邀請行政院長列席說明，由各黨團各推派1人發言，每位發言時間5分鐘。當次院會不進行國是論壇、不處理臨時提案，也不再處理變更議程。

協商結論指出，全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，領、投票時間為1小時。（編輯：林興盟）1141204