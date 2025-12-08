朝野一致對外！日本戰機遭共機雷達照射 最大在野黨怒：挑釁過頭

日本「立憲民主黨」黨魁野田佳彥批評中方挑釁過頭，朝野一致對外。（翻攝自野田佳彥X）

中國航空母艦遼寧號6日故意升空戰鬥機，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。日本首相高市早苗昨（7日）透露已向中方強烈抗議，外務省也召見中國大使表達嚴正抗議；但中國外交部深夜宣稱，「不接受」日方交涉，海軍發言人更反嗆，是日本戰機來干擾中國訓練。中方的各種行徑，讓日本最大在野黨的黨魁野田佳彥也看不下去，批評中方的行為極其危險且挑釁過頭。

針對中方指控日本戰機干擾訓練，日本官房長官木原稔今天（8日）反駁，稱自衛隊戰機遭照射時，與中方戰機是「保持安全距離」的情況下執行防範領空侵犯的任務，稱中方宣稱「嚴重阻礙飛行」的說法不屬實，直指中方雷達照射屬「危險行為」，已逾越確保飛機安全飛行的範圍，未來對於在日本周邊海空域的警戒監視行動，當局將「全力以赴」。 日本最大在野黨「立憲民主黨」的黨魁野田佳彥，7日受訪也批評中國軍方的行動極度危險，認為其挑釁行徑已經過頭，但不認為這與日本首相高市早苗的「台灣有事」發言有關，強調「無論出於何種理由，這都是絕對不應該做的事情」，朝野一致譴責中方。 中國外交部7日深夜發布「答記者問」新聞稿，稱日本戰機「對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾」才是最大的海空安全風險，又稱「中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉」。

