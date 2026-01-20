朝野3黨團總召都籲大和解咖啡「續杯」 趙少康：願促成3黨再喝

中廣前董事長趙少康今發表「七十少年：趙少康的時代現場」新書。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

中廣前董事長趙少康今發表「七十少年：趙少康的時代現場」新書，朝野3黨團總召均出席致意，並均提到趙過去推朝野喝大和解咖啡貢獻。趙也公開回應，若有機會，願促成3黨再喝大和解咖啡，對台灣與中華民國是好事，不希望朝野再對立。

民眾黨團總召黃國昌致詞肯定，30年前趙少康與民進黨前主席施明德有氣度、胸襟、視野，為國家台灣坐下來，跨越彼此政治歧見，要幫當時混濁的台灣政壇打出新道路，自己百分百體會扛住的壓力，不是為個人或一黨一派。

黃國昌表示，30年前的大和解咖啡，為30年後帶來很多啟示，現任總統賴清德也曾想邀立法院長韓國瑜到總統府喝大和解咖啡，但有沒那個心，大家都了然於胸。

黃國昌也提到，趙少康當初競選台北市議員時主打是小市民代言人，這本書結尾說他身在台灣長在台灣，帶給趙太多，自己也希望有機會向趙看齊，一起努力在這最會的時代成為台灣最好的選擇。

國民黨團總召傅崐萁也肯定，趙少康行俠仗義，會堅守城堡打死不退，在古代一定是俠客，也不願意入朝做官；趙會是四行倉庫的謝晉元，有那樣的氣魄與氣概，轉換成大和解咖啡推手就是院台灣這塊土地沒有私心。

傅崐萁說，大和解咖啡看到身影，趙少康給各黨好多人生上的支持與經驗，朝野本來就應該和解，大家同心協力守護國家。

民進黨團總召柯建銘表示，自己與立法院長韓國瑜、趙少康是1993年同事，當時趙是前輩，自己與韓是菜鳥；趙一生精彩，是台灣有史以來壽命最長的政治金童，看盡春花秋月，此時此刻只想問，什麼時候大和解咖啡續杯。

致詞結尾，柯建銘也有感而非說，是非成敗轉頭空，古今多少事，都付笑談中，這個年紀身體健康最重要。

柯建銘語畢，一旁的韓國瑜則肯定，柯「這次咬字非常清楚，用感情也表述對趙少康的尊重」。

