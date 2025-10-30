朝陽女大生夜騎驚魂！電桿彎道失控翻落10米邊坡 吊掛救援畫面曝光

女大生騎車過彎失控，直摔山坡嚇壞同學。（圖 ／翻攝畫面）

台中朝陽科技大學29日晚間驚傳車禍，1名19歲蕭姓女大生騎機車夜間外出，行經校園後山吉豐東路時，疑似在「電桿彎道」處操作不慎，機車失控自撞護欄後整輛車翻落邊坡。現場傳出巨大碰撞聲，路過民眾急忙報案，警消趕抵後驚見她跌落約6至10公尺深的斜坡中，場面相當驚險。

消防局獲報後，立刻出動特搜大隊與救護人員趕赴現場，經勘查發現女大生受困在草叢中，意識仍清楚。由於現場地勢陡峭、光線昏暗，救援人員必須利用繩索吊掛下切，歷時近20分鐘才順利將人救起。隨後將她送往醫院急診，所幸經初步檢查僅四肢多處擦挫傷，無生命危險，讓同學與家屬鬆了一口氣。

根據警方初步調查，蕭女當時從宿舍出發，準備前往市區購物或用餐，不料在該段「易滑彎道」失控，疑似因夜間視線不良或路面潮濕導致機車打滑。警方現場勘查發現護欄有明顯撞擊痕跡，機車車身嚴重毀損，零件散落一地。

警方表示，經檢測蕭女並無酒駕情事，目前已排除酒精因素。

詳細肇事原因仍待交通事故鑑識釐清，警方同時提醒，吉豐東路通往朝陽科大後山的路段多為彎曲坡道，且晚間照明不足，呼籲用路人行經該區務必放慢速度、注意安全，避免類似憾事再度發生。

