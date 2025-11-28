朝陽承辦2025全球企業永續論壇登場 校園淨零推動高教永續新里程

全球企業永續論壇。林重鎣翻





2025全球企業永續論壇於台北圓山大飯店登場，由臺灣綠色大學聯盟與台灣永續能源研究基金會（TAISE）共同主辦，朝陽科技大學承辦。本屆論壇以「校園綠色淨零與永續發展」為主題，集結國內高等教育與永續領域之學者，聚焦淨零轉型、綠色校園與永續人才等核心議題，備受各界關注。

甫接任臺灣綠色大學聯盟理事長之朝陽科技大學校長鄭道明開幕致詞表示，首先感謝歷任理事長的貢獻，帶領臺灣綠色大學聯盟朝淨零永續的目標推進，期待透過本次論壇持續強化跨校協力、整合永續資源，同時深化產官學跨域合作，加速大學在永續治理與綠色創新上的實質進展，並促進與國際綠色大學之交流，以具體行動支持淨零轉型，為高等教育的永續發展奠定根基。

廣告 廣告

本次論壇特別邀請三位重量級學者發表專題演講，第一場由台灣科技大學校長顏家鈺以「產學共創淨零建築與永續環境」為題，分享大學如何與企業協作建物節能新技術及打造智慧節能校園；第二場則由臺東大學校長鄭憲宗以「推動6G綠色國際大學之策略與作為」為主軸，分享臺東大學透過6G核心理念結合校訓內涵達成永續願景目標之經驗；第三場則由台灣大學名譽/終身特聘教授蔣本基以「淨零永續人才培育：大學之道」為題，講述融入當代大學淨零永續的人才培育規劃，能為技術導向的教育注入人文關懷與社會責任，實現「成己達人」的終極目標，方能培育具跨域、創新與社會責任思維的新世代人才，受到熱烈迴響。

臺灣綠色大學聯盟秘書長張華南強調，面對全球淨零排放趨勢，高等教育不僅肩負知識傳承角色，更是永續行動的重要推動者。致力落實SDGs、推動高教永續發展的臺灣綠色大學聯盟，自2012年成立迄今已有76所會員學校，已成為國內最具規模的永續高教合作平台，未來將持續促進綠色校園推動經驗共享，同時積極連結政府、企業及國際組織，提升台灣高等教育在全球永續發展議題的能見度與競爭力。





更多新聞推薦

● 配合政府穩定物價 中油：12月天然氣價格民生用戶不調整