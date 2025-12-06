〈朝陽有愛．人間有情〉 歲末送暖活動

張嘉郡立委到埸關懷鼓勵(中)、善心人士林炳祿大德，蔡明水議員，林炳祿大德，法普，法恩，法本，無息等師父及鄭東來前議員等大合照。(記者劉春生攝）

▲張嘉郡立委到埸關懷鼓勵(中)、善心人士林炳祿大德，蔡明水議員，林炳祿大德，法普，法恩，法本，無息等師父及鄭東來前議員等大合照。(記者劉春生攝）

雲林虎尾鎮穎川里歲末送暖關懷活動於 一一四年 十二月六 日上午 八 時 三十分至十二時在穎川里社區活動中心溫馨舉行。此次活動由善心人士林炳祿大德發起，並聯合台南市朝陽慈善功德會雲林分會、大智山如來聖境玄空法寺及雲林玄空寺共同主辦，期盼在歲末寒冬以善念匯聚力量，為鄉親送上實質協助與關懷。

虎尾鎮長林嘉弘特請鎮公所社會課長王春敏積極協助，並由穎川里長郭惠珍聯絡鄰近 十里里長共同推動，包含延平、西安、興南、三合、興中、建國、德興、公安、埒內及芳草等共十一里，通知近三百戶中低收入及低收入戶家庭，當天攜帶私章及身分證即可領取送暖金 六百元與白米、麵條各

五斤，現場氣氛溫馨。

為使活動更圓滿順利，台南市朝陽慈善功德會雲林分會長丁人傑與雲林玄空寺住持法普師父多次召開會議，細部研議功德金及物資發放方式，同時號召志工投入協助，踴躍參與，並提供義剪服務，讓鄉親感受多重層面的關懷。

活動當天，林嘉弘鎮長雖行程繁忙，仍特別親臨現場關心鼓勵，並頒發感謝狀給林炳祿大德、台南市朝陽慈善功德會與大智山如來聖境玄空法寺，以肯定其長期投入公益、關懷弱勢的善舉。活動現場更是法喜充滿，台南市朝陽慈善功德會副總執行長法恩師父，以及大智山如來聖境玄空法寺法本師父、無來師父、無息師父亦親臨現場共襄盛舉，展現宗教界慈悲濟世的精神。

此外，立法委員張嘉郡也特別前來關心鼓勵，贊揚善心人士林炳祿大德及大智山玄空法寺、台南市朝陽慈善功德會雲林分會的善心義舉。同時，蔡明水議員、前雲林縣議會沈宗隆議長的公子沈旻霆及秘書吳明煌皆到場關懷打氣，肯定主辦單位林炳祿大德、玄空法寺及台南市朝陽慈善功德會的長情大愛，讓溫情滿人間，此份歲末的溫暖，為寒冬中的虎尾鄉親注入一股貼心暖流。