朝陽科大創辦人楊天生回饋母校大雅國小 捐586坪共融式地景遊戲場

大雅國小校長黃夙瑜說，朝陽科大創辦人楊天生董事長，過去曾捐建大雅國小校門及懷恩亭，這次又慷慨捐贈天生幸福遊樂園。（圖：張文祿攝）

臺中市大雅國小佔地586坪的天生幸福遊樂園今（1）日落成啟用，全新的土丘地景滑梯、高塔造型挑戰遊具、大樹網床、平衡趣味遊戲組及複合式鞦韆，讓學童雀躍不已。大雅國小校長黃夙瑜說，多年來關心家鄉教育的朝陽科大創辦人楊天生董事長，過去曾捐建大雅國小校門及懷恩亭，這次又慷慨捐贈天生幸福遊樂園，不僅是教育現場溫暖的風景，也是學童們學習感恩與分享的最佳榜樣。

臺中市大雅國小擁有128年校史，現有68班近1,800名學生，一直以來是社區的重要教育基地，百年來歷經多次校舍整建，加上112學年度設立附設幼兒園，校園內遊戲空間嚴重不足，無法滿足附設幼兒園、國小部學童及校園開放時間社區民眾的多元需求，因此身為第8屆校友的知名企業家楊天生博士，決定慷慨支持遊樂空間改善計畫，並委由朝陽科技大學建築系結合SDGs進行專業規劃，啟動地景遊樂空間建置，打造「天生幸福遊樂園」，以「全齡共融」為核心理念，設計兼顧2至4歲幼兒、5至12歲學齡兒童、特教生及社區親子長輩的使用需求，並強調安全、挑戰與探索並存的友善遊憩環境，成為大雅國小跨越百年最具代表性遊戲空間改造成果。

廣告 廣告

朝陽科技大學創辦人兼董事長楊天生表示， 「幸福，是孩子天生的權利！」，大雅國小是社區的重要教育基地，他希望透過新建的遊樂場，營造共融式地景遊戲環境，納入無障礙設計、友善社區、老樹共存且符合安全規範，發揮教育、運動、探索與社區共享四大功能，回饋母校並貢獻家鄉，因此選在大雅國小128週年校慶前夕落成啟用，捐贈母校作為生日禮物。

為了慶祝全新落成的天生幸福遊樂園，大雅國小以最高規格迎賓，安排連續13年奪得全國音樂比賽特優第一名的國樂團演出迎賓曲，並由低年級小朋友自製感謝卡片送給天生爺爺，全校親師生帶著喜悅的心情以「童心獻禮、幸福傳承」為主軸，舉辦一場幸福啟動儀式，朝陽科大校長鄭道明、副校長楊文廣、設計學院院長黃台生、建築系陳鼎岳教授、興農育樂股份有限公司副董事長楊文山、朝陽集團副總裁楊文璽、元圃景觀工程有限公司總經理莊勝文及副總經理吳永裕、嘉彩實業有限公司總經理林詔憲等協助設計規劃及施工團隊重要推手也到場祝賀，多名民代也派員出席，共同見證這感恩的一刻。（張文祿報導）