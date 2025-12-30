朝陽科大國際學生跨年迎春 塑膠袋及保麗龍成永續時尚服裝

朝陽科大國際學生以塑膠袋及保麗龍等再生材料，自製永續時尚服裝設計走秀，十分吸睛。（圖：朝陽科大提供）

為了讓國際學生親身感受台灣年節的熱鬧與溫度，朝陽科技大學行銷與流通管理系舉辦跨年活動，吸引近500名來自越南、緬甸、印尼、蒙古、泰國及香港的國際學生與本地學生齊聚同歡，現場洋溢節慶氛圍。今年活動最大亮點為「永續時尚服裝設計走秀競賽」，國際學生以回收的塑膠袋、寶特瓶、廢布料、舊枕頭棉絮、保麗龍、水果套袋、紙板與吸管等再生素材作為創作媒材，透過分層堆疊與巧手縫製，打造出造型前衛、線條立體且質感輕盈的永續時尚服裝、服飾，驚豔全場。

廣告 廣告

鄭道明校長表示，朝陽科大與全球5大洲、28個國家、超過640所海外姊妹校密切交流，國際學生超過千人，透過節慶與文化體驗活動，不僅促進跨文化理解與交流，也營造多元、友善且兼具包容力的學習環境。這場跨年活動以永續理念為核心，巧妙融合時尚設計與文化元素，展現青年世代對永續議題的創意實踐，除了注入國際交流的多元能量，更讓異地求學的國際學生，真切感受朝陽校園的溫暖。

管理學院副院長兼行銷與流通管理系主任李冠穎指出，配合教育部推動新南向人才培育政策，行銷系長期深耕國際人才培育，目前系上國際學生人數已超過300人，為全校外籍生最多的系所。隨著行銷與流通專業在國際市場需求持續升溫，學生透過專業課程與產學實習，累積實務經驗、熟悉台灣職場文化，不僅有助於彌補少子化下的人才缺口，也為台灣與新南向國家經貿合作注入新動能。

來台就讀超過3年的越南學生趙英慧分享，無論是專業課程規劃或節慶活動安排，都能感受到學校的細心與關懷，讓她能在實習場域發揮所學，也在生活中感受溫暖，來台求學收穫豐富；緬甸學生方天翔也表示，能與來自各國的同學一同歡慶新年，感受濃厚過年氣氛，師長們如同家人般照顧，讓朝陽成為他在台灣的第二個家，留下許多難忘而美好的學習回憶。（張文祿報導）

一身塑膠袋打扮成〈環保公主〉，越南學生謝如瓊贏得最佳舞台魅力獎。（圖：朝陽科大提供）