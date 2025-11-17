朝陽科大推動淨零永續 勇奪天下大學公民獎私立技職之冠

朝陽獲永續公民獎。林重鎣





堪稱台灣永續界最高榮譽之2025年「天下永續公民獎」暨「天下USR大學公民獎」舉行頒獎典禮，行政院四大部會首長及總統府代表均到場見證，其中，朝陽科技大學在「大學治理」、「教學承諾」、「社會參與」、「環境永續」四大面向共40項指標拿下第一名，榮登私立技職全台之冠，在大學永續績效互評項目，亦得到滿分最高榮譽，展現師生致力永續發展之亮眼績效。

朝陽科大校長鄭道明表示，在推動永續的努力上，朝陽科大不僅連續8年榮登UI世界綠能大學全球百大，進榜世界大學影響力排名，並榮獲英國QS世界大學永續排名及歐洲ACEEU亞太區Triple E Awards年度傑出社會參與暨永續大學特別表彰獎，為台灣唯一獲獎學校。同時，朝陽科大更關注在地連結與社會責任實踐，USR計畫推動已橫跨14個縣市35個場域，涵蓋多個重要農業生產聚落，師生善盡大學社會責任，在青年培力、地方創生及淨零碳排等議題上，均做出具體貢獻。

代表領獎之副校長兼永續長徐松圻強調，在大學社會責任實踐計畫的推動上，朝陽科大師生USR團隊積極推動「北溝復麗–文化生態共融村計畫」、「貓裏法默跨域永續躍升計畫」、「果香山城–城鄉共好：青銀領航×農蘊加值×創生共融計畫」、「農安紮根，豐味深釀–崙元廊道共學增韌擴散計畫」及「幼老共園示範基地的建立與實踐的擴散計畫」，展現實踐永續行動的具體成果。

天下雜誌共同執行長暨內容長吳琬瑜致詞表示，天下USR大學公民獎迄今已邁入第7個年頭，是國內最早、且唯一全方位檢視大學社會責任之權威調查，本次公布最新永續強校榜，針對全台140所公私立大學調查，參考聯合國17項永續指標(SDGs)，從社會責任角度全方位檢視大學營運管理的整體成效，能否兼顧教職員生等利害關係人的利益，並彰顯大學在社會參與方面之影響力。

此外，今年天下USR大學公民獎首度增加USR專案題評比，朝陽科大亦以「幼老共園示範基地的建立與實踐的擴散計畫」勇奪第一。因應少子化對幼兒園經營的衝擊，及高齡化對長者日間托老的需求增加，朝陽科大銀髮產業管理系率先推動「幼老共園」創新經營模式，除了安排「食農教育-作伙來辦桌」及「幼老棒球隊」的共學課程，更在全台輔導87家幼兒園成為幼老共園試辦學校，並以產學合作共營模式成立全台第一座「幼老共園示範基地」，促進世代共融。





