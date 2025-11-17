朝陽科大推動淨零永續 勇奪天下大學公民獎私立技職之冠
堪稱台灣永續界最高榮譽之2025年「天下永續公民獎」暨「天下USR大學公民獎」舉行頒獎典禮，行政院四大部會首長及總統府代表均到場見證，其中，朝陽科技大學在「大學治理」、「教學承諾」、「社會參與」、「環境永續」四大面向共40項指標拿下第一名，榮登私立技職全台之冠，在大學永續績效互評項目，亦得到滿分最高榮譽，展現師生致力永續發展之亮眼績效。
朝陽科大校長鄭道明表示，在推動永續的努力上，朝陽科大不僅連續8年榮登UI世界綠能大學全球百大，進榜世界大學影響力排名，並榮獲英國QS世界大學永續排名及歐洲ACEEU亞太區Triple E Awards年度傑出社會參與暨永續大學特別表彰獎，為台灣唯一獲獎學校。同時，朝陽科大更關注在地連結與社會責任實踐，USR計畫推動已橫跨14個縣市35個場域，涵蓋多個重要農業生產聚落，師生善盡大學社會責任，在青年培力、地方創生及淨零碳排等議題上，均做出具體貢獻。
代表領獎之副校長兼永續長徐松圻強調，在大學社會責任實踐計畫的推動上，朝陽科大師生USR團隊積極推動「北溝復麗–文化生態共融村計畫」、「貓裏法默跨域永續躍升計畫」、「果香山城–城鄉共好：青銀領航×農蘊加值×創生共融計畫」、「農安紮根，豐味深釀–崙元廊道共學增韌擴散計畫」及「幼老共園示範基地的建立與實踐的擴散計畫」，展現實踐永續行動的具體成果。
天下雜誌共同執行長暨內容長吳琬瑜致詞表示，天下USR大學公民獎迄今已邁入第7個年頭，是國內最早、且唯一全方位檢視大學社會責任之權威調查，本次公布最新永續強校榜，針對全台140所公私立大學調查，參考聯合國17項永續指標(SDGs)，從社會責任角度全方位檢視大學營運管理的整體成效，能否兼顧教職員生等利害關係人的利益，並彰顯大學在社會參與方面之影響力。
此外，今年天下USR大學公民獎首度增加USR專案題評比，朝陽科大亦以「幼老共園示範基地的建立與實踐的擴散計畫」勇奪第一。因應少子化對幼兒園經營的衝擊，及高齡化對長者日間托老的需求增加，朝陽科大銀髮產業管理系率先推動「幼老共園」創新經營模式，除了安排「食農教育-作伙來辦桌」及「幼老棒球隊」的共學課程，更在全台輔導87家幼兒園成為幼老共園試辦學校，並以產學合作共營模式成立全台第一座「幼老共園示範基地」，促進世代共融。
更多新聞推薦
其他人也在看
缺額34% 115學年大學音樂系減招
今年分發入學藝術學群缺額率十八％，為所有學群中缺額率最高，藝術學群中又以音樂學類缺額占比最高達卅四。教育部公告最新一一五...聯合新聞網 ・ 23 小時前
59歲歌手罹「行走肺炎」病逝 無疫苗！病情易急轉直下
美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Daniel Snider）因罹患「會走路的肺炎」，經治療後仍於14日不敵病魔離世，享年59歲。這位出道30年的資深歌手曾以《Alright Guy》、《Beer Run》等歌曲走紅，其家人已發布聲明證實死訊，指出他因呼吸困難送醫，診斷出罹患肺炎黴漿菌感染症，但病情急轉直下而病逝。中天新聞網 ・ 14 小時前
加薩停火情勢穩定 德國將解除對以色列軍售限制
（中央社柏林17日綜合外電報導）德國政府今天宣布，將解除8月對以色列實施的武器出口限制，這些武器可能被用於加薩走廊。中央社 ・ 9 小時前
日職西武獅取得林安可議約權 估年薪達百萬美元
（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職統一7-ELEVEn獅隊野手林安可挑戰旅外，獅隊今天公布由日職埼玉西武獅隊取得議約權。林安可加盟西武獅隊機會大，有望簽下2+1年複數年合約，平均年薪可達百萬美元。中央社 ・ 12 小時前
桃分署職訓助中高齡民眾提升技能 銲出職涯薪契機
【記者 彭慧婉／桃園 報導】中高齡勞動者憑藉著豐富的經驗與責任感，成為職場上不可或缺的勞動力；為協助中高齡民眾台灣好報 ・ 9 小時前
桃市114年淨零生活永續頒獎 張善政感謝各界攜手共創宜居城市
「114年桃園市淨零生活永續頒獎典禮」17日下午於市府B2大禮堂舉行，言有192個永續績優單位接受表揚。桃園市長張善政與會表示，今（114）年民間綠色採購總金額在10年間成長5倍，綠色產品銷售額亦成長3倍，無論在採購端或商品端，相關數據皆顯示企業與社會在永續發展上的貢獻，感謝企業、社會各界與市府攜手推動永續、共創宜居城市。張善政指出，過去表揚多聚焦於「綠色採購」單一面向，今年則大幅擴大範疇，延伸至十大類獎項，完整呈現桃園在永續政策推動上的多元成果。張善政強調，除企業表現亮眼外，桃園在社區永續方面亦名列全國之冠，桃園市獲得環境部低碳永續家園之里層級銀級認證數量居全國第一，足見各界長期投入的努力。他也感謝企業在百忙之中仍願意履行社會責任，共同為下一代打造更健康、美好的生活環境。環保局表示，本次共頒發綠色採購、綠色商店、環保標章旅宿與旅行業、環保團購、低碳永續家園認證、環境教育、廢棄物處理機構評鑑、資源化技術精進、企業河川認養及永續行動貢獻等十類獎項。113年民間企業綠色採購申報金額達91.2億元，創歷年新高，其中19家企業申報金額超過1億元、10家連續申報十年，另有4家獲得國家企業環保獎；台灣好新聞 ・ 8 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 15 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 15 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 19 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 18 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 17 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前