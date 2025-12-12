朝陽科大榮登綠能大學全球TOP 50 永續校園卓越領航
聚焦全球環境永續議題最具指標性的「UI世界綠能大學評比」(GreenMetric World University Ranking) 公布2025年最新排名，全球共計105國、1,745所大學參與角逐，評比涵蓋「基礎設施」、「能源與氣候變遷」、「廢棄物處理」、「水資源」、「交通運輸」及「教育與研究」六大面向。其中，朝陽科技大學全球排名第49名，連續9年榮登全球百大，名列私立科大第一，更在「水資源」面向，以滿分奪下全球之冠。
朝陽科大校長鄭道明表示，為實踐資源循環之淨零轉型，朝陽將SDGs納入校務發展藍圖，以綠色校園為核心理念，全面推行節能減碳與環境教育。在全體教職員生的共同努力下，朝陽不僅連3年榮登QS世界大學永續排名私立科大唯一進榜，連7年入榜THE世界大學影響力排名，更連9年蟬聯UI世界綠能大學全球百大，再次展現校園永續治理、環境承諾與社會責任的堅實成果。此外，身兼臺灣綠色大學聯盟理事長的鄭道明校長，也承諾未來將持續攜手臺灣綠色大學聯盟的76個會員學校，朝淨零永續的目標推進，加速大學在永續治理與綠色創新上之實質推展，提升台灣高等教育在全球永續發展議題的能見度與競爭力。
致力永續的朝陽科大，今年在UI世界綠能大學評比的「水資源」面向，以滿分成績躍升全球之冠。助理副校長兼總務長張華南表示，朝陽以「用水零成長」為目標，導入ISO14001環境管理系統，教職員生每日人均用水量僅20.57公升，遠低於台灣各級學校的平均值。除致力於節約用水外，也積極開拓再生水、雨水、冷氣冷凝水、RO飲水系統製程廢水等多元水資源再利用，並透過即時監控、巡檢制度與節水小組運作，有效降低漏水與水資源浪費。同時，朝陽廢水處理廠增設MBR薄膜設備，將廢水高級處理後回收作為沖廁、澆灌用途，提升再生水利用效率，並配置甲級專責人員監測排放量，展現全鏈式的水資源治理能量。
而在「廢棄物處理」及「能源與氣候變遷」面向，朝陽科大領先成立全台校園第一個「碳回收中心」，透過炭化爐厭氧還原熱裂解，將稻穀等農業有機廢棄物轉化成生物炭，應用於土壤改良及環境淨化等領域，讓廢棄資源循環再利用。同時，朝陽率先建置智慧能源管理系統，將全校逾95%以上用電納入監控，提升用電效率，抑低溫室氣體排放，自2008年迄今節電率超過39%，減碳量更達49.39%，不但榮獲低碳永續城市傑出貢獻獎，更勇奪天下大學公民獎私立技職第一，備受肯定。
此外，朝陽科大為全台首批取得環境部認證之「環境教育設施場所」，校園綠覆率達94.43%，校內各類植栽總數達10萬株，營造人與自然共融的環境，並規劃設計節能、防災及水資源等環境永續相關課程，提供中小學生及社區民眾多元環境教育自主學習機會，善盡大學社會責任不遺餘力，師生齊心實踐SDGs，推動永續績效亮眼。
更多新聞推薦
其他人也在看
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
蔡英文逼宮這人？邱毅預言下一步超驚人
[NOWnews今日新聞]近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 181
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷氣團來了！連續2天低溫下探10度 一圖看懂一週天氣
中央氣象署指出，今天（12日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，天氣風險公司林孝儒表示，今、明（12、13日）2天迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量。氣象專家吳德榮提醒，下週日晚、週一（14、15日）有一波冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
快訊／青森6.7強震！日本氣象廳緊急開記者會 「首波海嘯」已抵達
日本青森縣東方外海當地時間12日上午11時44分再度發生強震，規模達6.7，氣象廳隨即對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布「海嘯注意報」，並呼籲民眾立即遠離海岸，稍早第一波海嘯已抵達青森縣小川原港。對此，稍早氣象廳宣布將於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14
周末冷氣團發威！全台低溫再下修 專家示警「冷得非常有感」
低溫再下修！氣象專家林得恩指出，大陸冷空氣持續南下，預計下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨將迎來本波「明顯的降溫」，全台各地將會冷得非常有感。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
厚外套準備好！入冬首波冷氣團將殺到 急凍12度時段曝光
受到今年首波冷氣團南下影響，全台將在本週末迎來明顯降溫。氣象單位提醒，週日（14日）到週一清晨（15日）將是此次冷空氣最強、氣溫最低的時段，民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團
週末將迎來入冬以來最強的冷空氣，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，強冷空氣將於13日晚間迅速南下，中央氣象署也已將其升格為大陸冷氣團。各地氣溫將逐漸下降，特別是在週日晚間至下週一清晨，將進入此次冷空氣的最強時段。整體而言，這波冷空氣不僅是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大陸冷氣團12/13殺到「急凍3天」 明雨彈先襲北台灣
要變冷了！氣象署指出，週六(13日)晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，這波冷空氣將持續影響到下週一，下週二就逐漸回溫。此外，明天起水氣增多，北部、東北部地區有局部大雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
陸中科院團隊突破性發現 地球深處可能存海量原始水
大陸中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊透過高溫高壓實驗，成功模擬地下660公里的極端環境，發現地幔主要礦物布里奇曼石在高溫下具有顯著富水能力，暗示地球上千公里深處可能存在未被發現的重要原始水儲庫。這項研究成果12日刊登於國際學術期刊《科學》。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
入冬首波冷氣團要來了！鄭明典1圖示警：給台灣帶來快速降溫
本週六（13日）晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。對此，前中央氣象局長鄭明典今日在臉書分享地面天氣圖，指陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050、左邊1054，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣北北基宜防大雨 周末冷氣團南下低溫探10℃
中央氣象署表示，受東北季風影響，明天、周六（13日）迎風面水氣偏多，北北基宜防大雨；周六（13日）晚間大陸冷氣團南下，周日、下周一（14、15日）清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
高雄連2震「規模4.7」 網驚大地震前兆？專家回應了
高雄甲仙連2震規模4.7引恐慌！台南楠西今晨也發生規模4.0地震，地震測報中心：與1月大埔地震後應力調整有關，當地地質脆弱。專家提醒震央附近仍可能有較小地震，民眾半夜被強烈地鳴聲驚醒，擔心恐為大地震前兆。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
明氣溫驟降有雨週日更冷 週一上班迎「最強冷空氣」逼出10度低溫
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發起對話
冷氣團週末襲台↓10°C！中部高山「連3天」有望降雪
生活中心／李明融報導本週氣溫直直落，中央氣象署指出，明天（11日）東北季風稍微增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北台灣高溫稍降，各地地溫預測17~20度，高溫北部及東半部24~26度，中南部27~29度；本週末到下週一（15日）有2波冷空氣接力南下，氣象署表示，中部以北3500公尺以上高山，可能有零星降雪或路面結冰的機會。民視 ・ 1 天前 ・ 1
青森強震上修6.9！海嘯警報解除 仍要小心規模8以上巨震
日本今（12日）再度經歷一場震撼，青森縣外海強震規模上修到6.9，震源深度約17公里。這起地震在北海道、東北地區與關東甲信越甚至靜岡縣都有感，其中，青森縣的八戶市、十和田市等地，以及北海道函館市、岩手縣盛岡市、宮城縣登米市等地均觀測到最大震度4級的搖晃。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 發起對話
最強大陸冷氣團準備來襲！今晨南投中寮最低溫12.5度 專家：週日起凍3天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（12日）早晨各地明顯降溫，根據中央氣象署觀測資料，平地最低溫出現在南投中寮的12.5度。對此，氣象專家吳德榮提醒，今...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
低溫再下修！今晚起3地區有雨 周末「氣溫溜滑梯」驟降10度
東北季風持續影響，今（11）天清晨輻射冷卻，本島最低溫落在南投11.6度，北部、東半部地區高溫回暖到25度左右，不過下午東北季風稍微增強，部分地區轉局部短暫陣雨天氣，而週末大陸冷空氣南下，有望挑戰冷氣台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話