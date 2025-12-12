朝陽科大榮登綠能大學全球TOP 50

朝陽校園廣設人工巢箱，大赤鼯鼠密度高居中部地區之冠。（朝陽科大提供）

記者楊文琳/台中報導

聚焦全球環境永續議題最具指標性的「UI世界綠能大學評比」（GreenMetric World University Ranking）公布2025年最新排名，全球共計105國、1745所大學參與角逐，評比涵蓋「基礎設施」、「能源與氣候變遷」、「廢棄物處理」、「水資源」、「交通運輸」及「教育與研究」六大面向。其中，朝陽科技大學全球排名第49名，連續9年榮登全球百大，名列私立科大第一，更在「水資源」面向，以滿分奪下全球之冠。

朝陽科大校長鄭道明表示，為實踐資源循環之淨零轉型，朝陽將SDGs納入校務發展藍圖，以綠色校園為核心理念，全面推行節能減碳與環境教育。在全體教職員生的共同努力下，朝陽不僅連3年榮登QS世界大學永續排名私立科大唯一進榜，連7年入榜THE世界大學影響力排名，更連9年蟬聯UI世界綠能大學全球百大，再次展現校園永續治理、環境承諾與社會責任的堅實成果。此外，身兼臺灣綠色大學聯盟理事長的鄭道明校長，也承諾未來將持續攜手臺灣綠色大學聯盟的76個會員學校，朝淨零永續的目標推進，加速大學在永續治理與綠色創新上之實質推展，提升台灣高等教育在全球永續發展議題的能見度與競爭力。

的朝陽科大今年在UI世界綠能大學評比的「水資源」面向，以滿分成績躍升全球之冠。助理副校長兼總務長張華南表示，朝陽以「用水零成長」為目標，導入ISO14001環境管理系統，教職員生每日人均用水量僅20.57公升，遠低於台灣各級學校的平均值。除致力於節約用水外，也積極開拓再生水、雨水、冷氣冷凝水、RO飲水系統製程廢水等多元水資源再利用，並透過即時監控、巡檢制度與節水小組運作，有效降低漏水與水資源浪費。同時，朝陽廢水處理廠增設MBR薄膜設備，將廢水高級處理後回收作為沖廁、澆灌用途，提升再生水利用效率，並配置甲級專責人員監測排放量，展現全鏈式的水資源治理能量。

而在「廢棄物處理」及「能源與氣候變遷」面向，朝陽科大領先成立全台校園第一個「碳回收中心」，透過炭化爐厭氧還原熱裂解，將稻穀等農業有機廢棄物轉化成生物炭，應用於土壤改良及環境淨化等領域，讓廢棄資源循環再利用。同時，朝陽率先建置智慧能源管理系統，將全校逾95%以上用電納入監控，提升用電效率，抑低溫室氣體排放，自2008年迄今節電率超過39%，減碳量更達49.39%，不但榮獲低碳永續城市傑出貢獻獎，更勇奪天下大學公民獎私立技職第一，備受肯定。

此外，朝陽科大為全台首批取得環境部認證之「環境教育設施場所」，校園綠覆率達94.43%，校內各類植栽總數達10萬株，營造人與自然共融的環境，並規劃設計節能、防災及水資源等環境永續相關課程，提供中小學生及社區民眾多元環境教育自主學習機會，善盡大學社會責任不遺餘力，師生齊心實踐SDGs，推動永續績效亮眼。為維持物種多樣性，朝陽校園廣設人工巢箱，大赤鼯鼠密度高居中部地區之冠。