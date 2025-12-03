朝陽科大×航發會飛航體驗營兩梯次各30人 完全免費即日開放報名到12/31止

朝陽科大×航發會飛航體驗營將於115年2月27日至28日分兩梯次辦理，每梯次招收30名學員，完全免費。（圖/朝野科技大學）





財團法人中華航空事業發展基金會(航發會)與朝陽科技大學飛行與民航人員技術系共同規劃之飛航體驗營，去年首度辦理造成熱潮，今年再度針對公私立高中職學生推出全日飛航體驗課程「從起飛到落地D and A-2026」，將於115年2月27日至28日分兩梯次辦理，每梯次招收30名學員，完全免費。今年營隊一開放報名，就湧入大批高中職學生詢問，報名情況十分踴躍。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，這次體驗營安排基礎模擬機操作體驗、DA40單螺旋槳引擎模擬機體驗、DA42雙螺旋槳引擎模擬機體驗、A320-200雙渦扇引擎模擬機體驗、B747-400四渦扇引擎模擬機體驗、飛航管制塔台作業與雷達管制作業模擬體驗、飛行計畫製作練習與航班監控實作體驗、B777飛航及客艙作業情境實作體驗，以及客艙緊急逃生情境模擬實作體驗(A330與B777緊急逃生門操作體驗、B777逃生滑梯演練體驗、B737緊急逃生窗演練體驗)等，課程多元豐富，結合朝陽科大飛航系斥資千萬以實體波音777機身打造的「飛航情境模擬教室」，不僅可讓學員體驗多種模擬機操作以及航管塔台、客艙逃生的模擬體驗，更是國內唯一由大學飛航專業系所設備規劃的營隊，特色獨具。

「從起飛到落地D and A-2026」飛航體驗營，即日起報名至12月31日截止，凡具備中華民國國籍，就讀公私立普通高中或高職學生，對航空產業具有濃厚興趣，未來有志成為民航從業人員者均可報名，報名網址https://forms.gle/9sidutwCij5yG5n8A。營隊報名採線上填單及上傳書面申請文件，初審確認報名學生的基本資料是否合規，審查通過後，再由國內外航空公司經理級以上高階主管組成的評審委員會，審查書面申請文件，錄取名單將於115年1月23日統一於朝陽科大飛航系網站公告。

這次體驗營不但完全免費，全程參與營隊體驗者，還可獲得活動專屬T-Shirt、活動識別證、飛航體驗登機證、B747-8飛機模型(1:200)以及客艙安全須知卡造型資料夾，相當超值，對於有志從事飛航的高中職學生來說，是個絕無僅有的夢幻體驗機會。

