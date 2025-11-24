朝陽科大USR果香山城嘉年華 青銀同樂推廣食物日

長者活力展現。林重鎣





為推動食農教育響應「食物日」，幫助在地農村創造友善人文環境，朝陽科技大學休閒事業管理系USR團隊在陶冠全老師帶領下，於東勢客家文化園區舉辦「114年果香山城—城鄉共好：青銀領航 × 農蘊加值 × 創生共融成果發表會暨食物日美食嘉年華」。現場除了示範創意客家風味菜餚之外，並以東勢農村在地食材及時令水果入菜，推出「金牌主廚料理秀」、「家政媽媽澎湃現炒」、「主廚上菜敬老儀式」及「東勢長者活力秀」，吸引上千名東勢鄉親共襄盛舉。

計畫主持人陶冠全老師表示，臺中山城農產資源豐富，和平、東勢、新社更是甜柿、梨子及柑橘的主要產地，但地方經濟卻受到人口老化、青年外移、農村勞動力下降及極端氣候嚴重衝擊。為提振山城商機，改善當地長輩健康營養，朝陽科大透過教育部「果香山城—城鄉共好」USR計畫，攜手公部門、區公所、衛生所、社區關懷據點、產銷班及青年農民辦理「食物日」活動，致力推廣從農場到餐桌-食安無虞，並以產地故事連結產業價值，打造自助、互助、共榮的幸福農村。

值得一提的是，今年「東勢長者活力秀」邀請7個社區共86人上台表演，長輩平均年齡超過80歲，個個活力滿滿，展現朝陽科大果香山城USR計畫在健康促進及社區營養推動的實質成效。活動現場包括東勢區公所主任秘書林豪爵、立委江啟臣服務處特助劉名浩及台中市議員吳振嘉服務處主任黃瑩貞等均到場支持，東勢牛稼莊、御饌臻品、十二月粥品、羽笠餐館等五位明星主廚，以及明正社區、興隆社區、上城社區、泰昌社區、詒福社區、慶東社區發展協會、台中市春天女性成長協會、東勢衛生所C據點、農會下城律動班、社區據點長輩與朝陽科大學生一同青銀共學，並推廣減少農藥使用，降低碳足跡，在地慶典中展現山城特有的友善人文。

已連續舉辦3年的「果香山城美食嘉年華」盛會，透過敬老活動、長者活力秀、主廚客家料理秀與青年農友、學生辦理農村美食文化的體驗市集，展現「吃在地、食當季」的飲食文化，落實「消除飢餓」、「優質教育」、「健康與福祉」與「責任消費與生產」等永續理念，推動精緻農業發展及永續城鄉發展，深受好評。朝陽科大USR師生團隊及山城社區透過產學合作培育，發展友善耕作與產銷溯源等農村特色產品，鼓勵農產品在地生產，強化「綠食餐桌」的供應鏈體系，已成為推動農業經濟轉型的重要助力。

