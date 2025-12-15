朝陽科大USR致力高齡友善飲食 銀髮膳食料理競賽展現跨世代創意

朝陽科大USR致力高齡友善飲食，銀髮膳食料理競賽，展現跨世代創意。（圖：朝陽科大提供）

為打造高齡友善環境，改善銀髮飲食，延緩社區長者失能，朝陽科技大學休閒事業管理系USR團隊，攜手中臺科技大學食品科技系，辦理「114年銀髮膳食料理競賽」，一般組由高中職餐飲、食品及營養相關科系師生、社區關懷據點及老福機構，專業組由邀請農會家政班、餐飲業者以及團膳業者參加，展現跨世代創意與專業。

朝陽科大表示，本次銀髮膳食料理競賽，專業組由屋馬餐飲團隊「翠玉紫韻」及「碧菠輕舟」奪冠，作品以和諧溫潤的視覺色彩、柔軟細緻的口感設計為亮點，兼顧營養與質地調整；十二月粥品及新社區農會團隊，則榮獲佳作。一般組由中臺科技大學團隊以作品「銀養香蔬鱸魚捲」及「醬心福袋藜米饌」奪冠，採用全榖雜糧與國產食材，深獲評審一致肯定；朝陽科技大學及中國醫藥大學團隊則分獲二、三名，嘉南藥理大學團隊榮獲佳作，充分考量長者的營養、咀嚼與健康需求，成功打造兼具美味與實用的高齡友善料理。

廣告 廣告

朝陽科大休閒事業管理系老師陶冠全表示，師生USR團隊透過「果香山城–城鄉共好：青銀領航×農蘊加值×創生共融計畫」長期深耕社區，以改善長者飲食與促進樂活健康為核心，希望能透過銀髮膳食料理競賽，吸引更多學子與社會大眾投入銀養飲食設計。本次銀髮膳食料理競賽，歷時三個多月，從書面審查到現場實作，吸引產業、社區及校園三方踴躍參與，包括社區阿嬤、青年學子到餐飲集團主廚等選手們，從料理到盤飾皆投注高度用心，展現世代合作、在地連結與創新能量，透過競賽凝聚不同年齡與背景的料理人才，以創意與廚藝共同推動健康、美味、友善的銀髮膳食新風貌。

國民健康署近年積極推動銀髮族質地調整飲食，強調因應高齡者牙口退化、咀嚼困難等問題，需以適切質地與營養搭配避免肌少症與體力衰退。本屆競賽各隊以創意發想、營養專業與盤飾美感，呈現兼具美味、易食性與高齡友善的代表性料理，並呼應「吃得對、吃得下、吃得夠、吃得巧」三好一巧的高齡營養新觀念，強化料理設計與照護實務的連結，更納入學生，為銀髮飲食注入青年創意，共同推廣高齡友善飲食理念，透過跨域合作與經驗交流，期望讓質地調整飲食成為全民關注的日常議題，打造更具尊嚴、健康與幸福的超高齡生活。（寇世菁報導）