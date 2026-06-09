朝陽築夢方舟成果發表 宣布籌設慈善基金會

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朝陽社福團隊宣布將籌設慈善基金會，推動社會公益與永續發展。（圖片來源/業者提供）

朝陽團隊築夢方舟積極定位為民間 NPO 組織，日前舉辦成果發表會，宣布將籌設慈善基金會，透過資源整合與善行回饋機制，推動社會公益與永續發展。

社福團隊「朝陽築夢方舟」日前於台北市大型國際會議廳舉辦「福善長流企劃」成果發表會。活動吸引眾多合作夥伴、企劃團隊、媒體記者及各界關心公益的社會人士共襄盛舉。主辦單位在現場展示了以團隊共榮、善行回饋與永續發展為核心的願景，期盼透過創新模式，為社會公益注入多元動能。

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成果發表會由執行長黃國傑親自主持。黃國傑在致詞中感性表示，朝陽築夢方舟的成立初衷，是為了打造一個讓成員共同成長的合作平台。透過團隊的高效資源整合與經驗共享，協助參與夥伴提升自我價值、改善生活品質，進而攜手邁向共好共享的成長目標。

朝陽社福團隊執行長黃國傑強調社會回饋。（圖片來源/業者提供）

該企劃的一大特色在於強調社會回饋。黃國傑指出，企劃運營以來，積極倡導社會責任，規劃將部分營運成果投入慈善及公益用途。他強調，平台不只希望協助成員獲得經濟與生活上的改善，更鼓勵大家在有能力時實踐社會關懷，從接受協助者轉變為給予者。目前已有許多參與成員在穩定自身生活後，開始用實際行動回饋社會，讓善意持續循環。

為了深化永續發展的初衷，朝陽築夢方舟在發表會上公開未來藍圖，展現促進參與夥伴、團隊與社會大眾共贏的決心。黃國傑也在現場媒體與來賓的見證下，宣布正式展開慈善基金會的籌備工作。未來規劃透過制度化與透明化的組織運作，將這股共榮的力量擴大至社會各個需要的角落，落實長期的社會企業責任。

朝陽社福團隊嘗試打破傳統思維，以資源整合創造社會價值。（圖片來源/業者提供）

活動尾聲在與會來賓的掌聲中圓滿結束。現場參與的各界人士表示，該企劃嘗試打破傳統思維，用資源整合的力量先創造社會價值，再透過機制確保公益回饋，為當前社會的永續發展與公益模式提供了制度化的新參考方向。

(原始連結)





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