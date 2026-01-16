朝馬客運月底搬遷 迎春節人潮高峰恐釀「搶廁戰」

記者李建瑩、范誠庭／台中報導

陪伴台中人超過20年的台中「朝馬轉運站」即將走入歷史，國光客運也預計這個月20日要移到隔壁「臨時站」繼續發車，只是新站體空間有限只有兩間流動廁所，加上客運停靠動線不足，讓即將到來的春節返鄉搭車潮，面臨挑戰，不僅是搭車旅客，也讓客運業者相當擔憂設備銜接上是否能負荷人流高峰。

國光客運預計1月20日移至隔壁「臨時站」繼續發車。

陪伴台中人20個年頭的台中朝馬站，國光客運即將搬新家，這個月20日移點到隔壁臨時站體繼續發車，只不過現在麻煩來了。

乘客表達看法。

乘客：「大學生比較沒錢的可能大部分會需要坐客運，所以如果把這邊封起來改到隔壁，然後聽說廁所會變得滿少的。」

乘客表達看法。

乘客：「這邊其實算是一個比較長途的站，然後我們長途過來下來的時候會來這邊先借廁所，然後再去下一個地方。」

台中「朝馬轉運站」即將走入歷史。

這是因為新站體目前礙於空間以及臨時租用，只會有兩間流動廁所，不僅如此，還有客運停靠動線也是危機重重。

國光朝馬站站長曠蘭美出面說明。

國光朝馬站站長曠蘭美：「停靠車的行車安全還缺一個大客車專用的一個停車格。」

國光客運新舊站體比較圖。

國光客運舊站體有占地面積優勢，前方是停車區內部有多間公廁，而新據點不僅縮小更緊鄰馬路，只有兩間廁所，令人擔心即將進入春節搭車高峰能負荷的了嗎？

民進黨台中市議員周永鴻出面說明。

民進黨台中市議員周永鴻：「大部分現在使用的都是學生跟長輩比較多，那他們遷站之後原來站體這邊有廁所，等於說就沒有用（不能用）。」

朝馬轉運站歷史。

客運業者請託交通局居中與買走土地的建商協調是否能出借廁所撐過年節，只不過還需進一步等待消息，而過去台中七期的門戶地帶朝馬轉運站，全盛時期包含國光、中客、和欣、統聯統統在同個站體，現在僅存的國光也要離去，其餘三家業者早已陸續搬離至附近，不僅象徵朝馬舊客運時代正式結束，也因新舊設施銜接的斷層引發民生爭議。

