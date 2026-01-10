朝鮮宣稱擊落韓國無人機

（德國之聲中文網）朝鮮周六（1月10日）指控韓國在1月4日將一架無人機飛入其領空，侵犯了朝鮮主權。

朝鮮方面怎麼說？

據朝鮮官方通訊社朝中社援引朝鮮人民軍一名發言人的話稱，朝鮮軍方追蹤到這架無人機在韓國江華郡上空“向北移動”。江華郡是韓國距離朝鮮最近的地區之一。

這名發言人說，這架無人機在飛行了8公裡後，於朝鮮開城附近的領空內被擊落。

平壤方面聲稱，這架無人機配備了監控攝像頭，並拍攝了朝鮮“重要”的設施。

朝中社還公布了被擊落無人機的照片，以及據稱由其拍攝的監控畫面。

韓國方面有何回應？

韓國否認了朝鮮的說法，表示並無該無人機飛行的記錄。

韓國國防部長安圭伯在一份聲明中表示，平壤所指的無人機“並非我軍操作的型號”。

韓國總統李在明去年6月上任後表示將與朝鮮重新接觸。首爾方面表示，他已下令進行徹底調查。

另一起“無人機入侵”事件

據朝鮮軍方稱，去年9月，朝鮮還在開城上空擊落了另一架韓國無人機。

韓國目前已就去年涉嫌飛越朝鮮領空的無人機飛行事件展開調查。

2024年10月，朝鮮宣稱在首都平壤發現至少一架墜毀的韓國軍用無人機的殘骸，並公布其照片。一些分析人士證實該無人機來自韓國。

韓國檢方已對被彈劾罷免的前總統尹錫悅提起公訴。據報道，韓國檢方發現，有證據表明，這前總統曾下令向平壤派遣軍用無人機。分析人士表示，此舉很可能是為了刺激朝鮮采取行動，為尹錫悅之後宣布國家緊急狀態並實施戒嚴提供借口。

目前，尹錫悅已被羈押。他否認相關指控。

（法新社、德新社、路透社）

作者: Dharvi Vaid