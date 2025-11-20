朝鮮650萬發砲彈耗盡？援俄砲彈銳減逾半 前線俄軍火力優勢恐難維持

根據烏克蘭情報部門近日披露，朝鮮對俄羅斯的彈藥援助力度自今年以來急遽下降。 圖 : 翻攝自藍星筆記

[Newtalk新聞] 帳號「軍哥漫談」在騰訊網上發文指出，根據烏克蘭情報部門近日披露，朝鮮對俄羅斯的彈藥援助力度自今年以來急遽下降，過去兩年內已向俄方提供約 650 萬枚炮彈，但今年前 10 個月的供應量不到去年同期一半，9 月與 10 月更是幾乎空白。這一轉變可能導致俄軍前線火力密度削弱，並進一步拖慢其在烏東地區的進攻節奏，同時也凸顯俄烏戰爭已進入長期消耗階段，雙方後勤壓力日益嚴峻。

自俄烏戰爭爆發以來，朝鮮成為俄羅斯重要的彈藥供應來源，據烏克蘭情報部門估算，過去兩年朝鮮共向俄羅斯提供了約 650 萬枚炮彈，佔俄軍前線消耗量的約 40%。然而，今年以來供應量明顯萎縮，前 10 個月的供應不及去年同期一半，最近兩個月供應記錄幾乎為零。烏方情報還指出，朝鮮近期運送的部分彈藥為老舊庫存，需經翻新才能使用，顯示其彈藥儲備的質與量均已顯著下滑。

俄烏戰爭爆發以來，朝鮮成為俄羅斯重要的彈藥供應來源。（示意圖） 圖：翻攝自朝中社

文章指出，目前俄軍每日在前線發射約 2.7 萬至 2.8 萬枚炮彈，月消耗量高達 80 萬枚，而俄羅斯自身軍工產能每月僅能生產約 25 萬枚，遠不足以滿足需求。朝鮮援助的減少，將使俄軍火力密度下降，尤其在城市爭奪戰中，可能陷入更為被動的局面。此外，戰爭時間的延長也將加重俄羅斯的經濟與財政負擔。

然而，因烏克蘭國內軍工生產幾乎停滯，烏軍高度依賴西方國家援助，但隨著戰爭持續，美國與歐洲國家的彈藥庫存也逐漸見底，持續援助可能影響其自身戰備能力。在雙方彈藥供應皆出現困難的情況下，前線難以發動大規模攻勢，戰局可能進入火力減弱的僵持階段。

因烏克蘭國內軍工生產幾乎停滯，烏軍高度依賴西方國家援助。(示意圖) 圖 : 翻攝自澤連斯基推特（資料照片）

文章表示，儘管俄軍火力因朝鮮援助減少而受到制約，但烏克蘭亦難以藉此扭轉戰局，烏克蘭難以加強巡防戒備，西方國家對烏援助力度有所縮減，烏軍反擊能力大打折扣，使得戰爭勝負更取決於經濟耐力與軍工生產能力的長期較量，北約與朝鮮的相繼介入，更使這場衝突成為後勤實力的考驗。

北約與朝鮮相繼介入烏俄戰爭，使這場衝突成為後勤實力的考驗。 圖：翻攝自 騰訊網 徐量

