朝20萬名防災士邁進 劉世芳：記者也能推動社會韌性

內政部長劉世芳今（27）日出席消防署辦理「115年度新聞記者防災士專班培訓」開訓典禮。劉世芳表示，內政部持續推動防災士培訓，目前全台完訓人數已突破11萬名。這次辦理記者防災士培訓專班，提供媒體從業人員了解災害應變架構、預警與避難制度、來源查核方法及風險溝通原則，期望新聞從業人員不僅是「災害報導者」，更可以是「社會韌性推動者」，讓記者也能成為全民防災的重要夥伴。

劉世芳指出，台灣位於地震帶，偶有颱風、地震、豪雨、土石流等複合性災害發生，記者總是第一時間趕抵現場，準確提供災害正確資訊，而推動新聞記者防災士專班，就是希望記者也能具備災害判讀及基本防災知識，安全地投入災害現場採訪，傳遞正確的災害相關資訊，讓報導成為防災教育的一環。

台大氣候天氣災害研究中心林永峻博士，講授「個人與居家防護措施」（情境練習）。（圖／內政部提供）

她進一步強調，消防署積極擴大防災士培訓對象，除全面納入替代役現役人員外，也逐步推動36歲以下備役替代役役男透過演訓召集方式回流受訓；國軍官兵亦為重點培訓族群，充分展現跨部會合作成果。

現場實作。（圖／內政部提供）

此外，防災士制度亦持續向民間各領域推廣，包括計程車司機、大樓管理人員、物流從業人員、村里長、婦女團體、宗教宮廟及國營事業等；全台村里長已有超過半數完成防災士訓練；消防署並依基層實務需求，將原本15小時課程彈性拆分，提升參訓便利性，展現貼近民眾的政策思維與行政彈性。

現場實作。（圖／內政部提供）

劉世芳也提到，目前全台具防災士講師資格的單位約有19家培訓機構，顯示防災士制度在消防署專業主導下，已成為社會高度重視的重要培訓體系；婦女團體方面，在消防署輔導下，主婦聯盟已累計培訓約500 名婦女取得防災士資格，為基層防災網絡注入穩定力量。

今（2026）年將持續擴大跨部門合作，讓防災概念融入各行各業，將媒體列為培訓對象之一，象徵制度朝向更全面、更跨領域的方向前進，期望防災士人數大20萬名目標，共同攜手打造更安全、有韌性的台灣。

