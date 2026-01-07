「期中選舉若輸 我會被彈劾」 川普要眾院共和黨人做好這些事

川普警告眾院共和黨人，稱若輸掉期中選舉，他將面臨彈劾。（美聯社）

川普總統6日警告眾院共和黨人，如果共和黨輸掉期中選舉，他就會遭到民主黨彈劾。川普在甘迺迪中心舉行的共和黨會議中表示，「你們必須贏得期中選舉，因為如果我們輸了，他們會找到理由彈劾我。我會被彈劾。」

川普這番言論凸顯了11月期中選舉的重要性。全國廣播公司(NBC)報導，最近民調顯示多數選民認為國家正走在錯誤道路上，人民最關心經濟議題。10月民調顯示，50%註冊選民希望民主黨控制國會，42%選民希望共和黨控制國會，此差距超過3.1個百分點誤差範圍。

11月期中選舉，國會眾院所有議員和三分之一參議員將面臨改選，可能決定共和黨能否在川普第二任期最後兩年繼續推行其政治議程。期中選舉歷來對在野黨有利。

美國上周對委內瑞拉發動軍事行動、逮捕該國總統馬杜洛(Nicolás Maduro)後，已有部分民主黨人表示有意對川普提出彈劾指控。加州民主黨眾議員沃特斯(Maxine Waters)和馬里蘭州民主黨眾議員德萊尼(April McClain Delaney)均表示，川普這些行為可能已構成彈劾理由。

川普是唯一在眾院兩次遭彈劾的總統。但他第一任期內面臨的兩次彈劾案，在參院均未獲得三分之二絕對多數議員投票支持彈劾。2018年期中選舉民主黨於眾院大獲全勝，共和黨保住參院控制權；民主黨在2019年和2021年兩度推動彈劾川普。

川普也敦促共和黨人掌握一項連他自己也承認共和黨長期難以取得主導權的議題：醫療保健。川普要求共和黨人在其長期反對使用聯邦資金支付墮胎費用的立場上展現彈性，同時要求他們推動健保計畫，將資金直接發放給消費者而非保險公司，並在試管嬰兒政策上「取得主導權」。

另外，共和黨籍加州聯邦眾議員拉馬爾法(Doug LaMalfa)5日晚間因急症送醫，在手術過程中不幸去世，享年65歲。他的過世，讓共和黨在眾院所占的微弱優勢更加薄弱；目前眾院共和黨席次為218席，民主黨213席。

