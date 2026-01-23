期交所交易量連6年破3億口！AI助攻股期貨躍居第2大

期交所吳董事長自心率經理人於歲末記者聯誼餐會，祝賀大家馬年行大運。（期交所提供）

面對全球金融局勢劇烈變動，臺灣期貨交易所展現強大市場韌性。114年台灣期貨市場表現持續亮眼，總成交量達3億8,190萬口，不僅連續6年突破3億口大關，更在AI產業熱潮帶動下，股票期貨交易量躍升為市場第二大主力商品。

根據統計，114年期貨市場日均量為157萬1,610口。前五大主力商品依序為臺指選擇權、股票期貨（含ETF期貨）、小型臺指期貨、微型臺指期貨及臺股期貨。值得關注的是，受惠於臺股AI相關個股波動與交易熱絡，股票期貨日均量突破30萬口，已成為投資人參與臺股避險與增益的重要工具。

此外，夜盤交易持續扮演穩定市場的核心角色，日均量達54.5萬口，貢獻度佔全市場34.7%。法人參與比例則成長至52.77%，顯示機構投資者對台灣期貨市場的高度參與及認同。

為滿足投資人精細化的風險管理需求，期交所於6月推出「週五到期臺指選擇權」，上市後日均量逾24萬口，成功帶動選擇權整體動能成長逾2成；12月更推出台積電、鴻海、聯發科等五檔熱門股的「股票選擇權週契約」，提供市場更精準應對個股財報與法說會的策略工具。

在機制精進方面，期交所調整了股價指數選擇權動態價格穩定措施，並將電子選擇權契約乘數由每點1,000元降至250元，大幅降低參與門檻，活絡市場流動性。

面對詐騙與資安風險，期交所導入自動化爬蟲與AI大型語言模型，即時偵測並下架網路詐騙內容。同時透過「首屆期貨商反詐治理評鑑」，攜手期貨業通報檢舉321件詐騙案。在資安防護上，期交所持續強化人工智慧與網路安全監理，補助業者提升防火牆等基礎設施，確保交易環境安全。

展望115年，期交所將遵循金管會願景，規劃推出「主動式ETF期貨」，協助投信業者增加管理彈性。此外，針對市場高價股，規劃推出「小型個股選擇權」，並研議縮小黃金類與非金電期貨契約規模，透過商品「微型化」提供更靈活的避險與加減碼工具。

期交所強調，未來將在「發展創新」與「金融安全」雙核心基礎下，持續深化國際連結並優化普惠金融服務，構築更公平、高效的交易環境。