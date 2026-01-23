期交所交易量連6年破3億口！AI助攻股期貨躍居第2大
記者陳建興／台北報導
面對全球金融局勢劇烈變動，臺灣期貨交易所展現強大市場韌性。114年台灣期貨市場表現持續亮眼，總成交量達3億8,190萬口，不僅連續6年突破3億口大關，更在AI產業熱潮帶動下，股票期貨交易量躍升為市場第二大主力商品。
根據統計，114年期貨市場日均量為157萬1,610口。前五大主力商品依序為臺指選擇權、股票期貨（含ETF期貨）、小型臺指期貨、微型臺指期貨及臺股期貨。值得關注的是，受惠於臺股AI相關個股波動與交易熱絡，股票期貨日均量突破30萬口，已成為投資人參與臺股避險與增益的重要工具。
此外，夜盤交易持續扮演穩定市場的核心角色，日均量達54.5萬口，貢獻度佔全市場34.7%。法人參與比例則成長至52.77%，顯示機構投資者對台灣期貨市場的高度參與及認同。
為滿足投資人精細化的風險管理需求，期交所於6月推出「週五到期臺指選擇權」，上市後日均量逾24萬口，成功帶動選擇權整體動能成長逾2成；12月更推出台積電、鴻海、聯發科等五檔熱門股的「股票選擇權週契約」，提供市場更精準應對個股財報與法說會的策略工具。
在機制精進方面，期交所調整了股價指數選擇權動態價格穩定措施，並將電子選擇權契約乘數由每點1,000元降至250元，大幅降低參與門檻，活絡市場流動性。
面對詐騙與資安風險，期交所導入自動化爬蟲與AI大型語言模型，即時偵測並下架網路詐騙內容。同時透過「首屆期貨商反詐治理評鑑」，攜手期貨業通報檢舉321件詐騙案。在資安防護上，期交所持續強化人工智慧與網路安全監理，補助業者提升防火牆等基礎設施，確保交易環境安全。
展望115年，期交所將遵循金管會願景，規劃推出「主動式ETF期貨」，協助投信業者增加管理彈性。此外，針對市場高價股，規劃推出「小型個股選擇權」，並研議縮小黃金類與非金電期貨契約規模，透過商品「微型化」提供更靈活的避險與加減碼工具。
期交所強調，未來將在「發展創新」與「金融安全」雙核心基礎下，持續深化國際連結並優化普惠金融服務，構築更公平、高效的交易環境。
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
強化機器人布局！國家隊重砸9.1億建倉鴻海 「這檔」飆3根漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（21）日開低走疲，終場收在31,246.37點，跌513.62點、跌幅1.62%。據「玩股網」統計，觀察八大公股近昨日買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
聯發科發爐！00929問鼎20元大關 今年績效狠甩0056、00878
IC 設計一哥聯發科（2454）強攻漲停，高股息 ETF 族群也像「挖到黃金」。其中，重壓科技股的復華台灣科技優息（00929）今（23）日盤中一度觸及 19.97 元，距離20 元整數大關僅剩一跳之遙，這也是00929繼2024年7月以來，睽違一年半首度挑戰20元。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
大牛股動了！ 「這老字號」攻漲停創新高 專家讚：結構轉換大贏家
因川普對格陵蘭態度放軟、帶動美股上揚，台股今（22）日加權指數大漲逾600點，挑戰32000大關；而受惠於AI熱潮、電力需求攀升，台達電盤中一度漲停來到1245元創新高，對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曾表示，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 10則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 4則留言
光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權
光寶科（2301）今（21）日晚間7點舉行重訊說明記者會，總經理邱森彬宣布，董事會已通過以每股新台幣54元現金，公開收購網通廠宇智股份有限公司（6470）普通股，藉此強化公司在5G Plus與固定無線接入（FWA）等次世代網通市場的策略布局。管理層表示，若此次公開收購順利完成，預期約在9個月至12個月之間，相關綜效將可逐步顯現。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 15則留言
記憶體4虎出閘不同調！力積電南亞科翻黑走疲... 分析師：先觀望
遭打入禁閉的記憶體股陸續出關，今（23）日南亞科（2408）、力積電（6770）早盤由紅翻黑，力積電一度挫跌逾7%，截至上午9時30分，爆出逾10萬張大量，暫報59.4元。威剛（3260）和晶豪科（3006）則維持紅盤，但漲幅稍有收斂。分析師表示，較穩健的做法先觀望三天左右，待籌碼穩定再進場為宜。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 6則留言
FOPLP、低軌衛星題材點火！這檔面板出關後續跌6％ 盤中爆量猛攻55萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（23）日開高以31,788.77點開高後，指數一度大漲296.36點來到32042.44點，衝破32000關卡；截至中午11時40分，加權指...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
士電漲停！魏哲家喊「怕缺電」重電四雄最強5天已漲逾三成
重電股受惠AI帶動的用電需求增加，加上台積電（2330）日前明確表示「不怕缺單、怕缺電」，市場買盤湧入，重電四雄最強近五個交易日累計漲幅逾三成，其中士電（1503）今（22）日盤中更亮燈漲停。專家提醒，短線操作仍需留意資金輪動及股價乖離，建議投資人等待股價回落至五日線附近再分批進場布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 9則留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI後市吃下定心丸！台積電開示後 台股最猛5檔是它們
根據CMoney統計，今年以來截至1/19止，台股主被動ETF績效表現中，半導體ETF漲幅強勁冒出頭，表現最好的全五名，全是半導體ETF霸榜，包括台新臺灣IC設計(00947)，年初以來上漲達22%，表現稱冠；新光臺灣半導體30(00904)也上漲17.40%，表現第二，其他前五名進榜ETF中，還有兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)、中信關鍵半導體(00891)，今年以來漲幅皆逾13%，狠甩台股市值型、主動型。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
拚AI！緯創重金加碼在台擴產
緯創甫於2025年底規畫再投入逾215億元、為在台新竹的AI computing廠房進行改建擴產，22日董事會再追加89.54億元，將在台擴產支出預算拉升至逾300億元。同時針對美國德州廠，緯創也追加逾1.5億元資本支出，因應其在美之AI相關業務發展需求。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
台積電狂飆之後，真正的考驗才正要開始
2026 年開年，台股氣勢如虹。短短 12 個交易日，台積電漲幅高達 13%，推動大盤快速走高，也讓市場再度響起「是不是還會一路複製去年的多頭劇本？」的疑問。《理財必修課》EP45 正是在這樣的背景下，回到一個投資人無法迴避的核心課題——當行情來得又快又急，該如何在興奮與風險之間取得平衡？EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
格陵蘭問題有解！美股道瓊大漲588點
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）21日於瑞士達沃斯世界經濟論壇上，表明不會動用武力奪取格陵蘭，之後又在與北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）會晤後宣布，已針...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 101則留言
群創剛出關就炸量 友達跟著熱鬧/川普添亂資金找避風港 軍工股亮燈發威/力積電上演翻身秀 賣銅鑼廠話題滿點｜Yahoo財經掃描
川普再掀對歐洲徵關稅雜音、格陵蘭議題引發市場「拋售美國」疑慮，加上美殖利率走揚影響，美股四大指數全面走跌，道瓊工業指數下跌1.76%，標普500指數跌2.06%、那斯達克跌2.39%、費城半導體指數跌1.68%。科技股成為重災區，博通、輝達、特斯拉與台積電ADR等賣壓偏重；不過Sandisk逆勢走揚，主要受投資機構調高目標價激勵，而Intel同樣因目標價上修題材支撐，相對抗跌。跌，顯示資金在恐慌中仍挑題材與評價面布局。 亞股方面，日股下跌，韓股走揚再創歷史新高；港股與上證指數同步走強，區域盤勢漲跌互見。 台股今（21）日開低後一路震盪，盤中一度拉升至31749點，終場下跌513.62點、收31,246.37點，成交量8,952.21億元，創史上最大量。權值股台積電(2330)隨盤勢拉回，拖累電子氣氛；不過資金轉向防禦與題材股避險，玻纖布概念與軍工概念股相對抗跌，成為盤面撐場焦點，另熱門成交個股也明顯放量，凸顯震盪盤下換手與短線交易熱度升溫。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 7則留言
車銀優遭爆逃稅200億韓元 經紀公司：已提覆核申請
韓媒《EDAILY》報導指出，首爾地方國稅廳於2025年春季對車銀優展開調查，並於近日寄出通知，指其因涉嫌逃稅等罪名，將被追繳超過200億韓元的稅金。國稅廳認為車銀優和Fantagio之間，實際上安插一家由其母親開設的A公司，而車銀優的演藝收入由Fantagio、A公司和車銀優本人共同...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2則留言
民眾瘋「0050」貸款也要買 分析師：慎防風險
不少投資人想掌握台股成長紅利，會選擇台股ETF，加上近來台股大盤加權指數表現亮眼，有網友在社群上發現，不少人討論貸款買0050，甚至指出這種氛圍幾個月內可能會出問題，也有人認為，最近台股有點過熱，連路台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言