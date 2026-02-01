期交所今起加掛南亞聯電2檔選擇權週契約

受惠於半導體與AI產業鏈帶動證券市場指數及交易量雙雙創高，具備低交易成本、多空操作靈活的股票期貨展現強勁動能，在各類交易人積極參與下，今年1月20日成交量突破103萬口、及未平倉量達111萬口，同步刷新歷史紀錄，截至1月23日日均量達64萬口，儼然已成為期貨市場近期最受矚目的商品。為滿足交易人對熱門題材的布局需求，期交所自2月2日起加掛南亞及聯電2檔選擇權週契約，並新增中砂、順達、貿聯-KY、小型貿聯-KY、小型金像電及富邦科技ETF等6檔股票期貨，助投資人精準掌握即時投資契機。

在股票選擇權部分，期交所去年12月加掛台積電、聯發科、鴻海等5檔股票選擇權之週契約，使市場重新關注這項建構多空策略更具優勢之商品，市場參與度升溫，為延續動能，期交所將再加掛具近期市場認為具傳產轉型 AI 高階電子材料題材之南亞選擇權週到期契約，及具「比價效益」與「AI技術轉型」題材的聯電週到期選擇權，透過週到期及月到期選擇權特性變化，可以較低成本參與即時市場變化，建構從短線波動到中長期趨勢的完整交易架構。

廣告 廣告

另期交所每季依市場狀況檢視新增股票期貨標的，此次將於2月2日新增中砂期貨等6檔股票期貨，標的除涵蓋半導體材料、電池模組、AI伺服器相關產品供應鏈等題材，同時加掛現貨市場交易熱絡之國內成分股ETF期貨，就這些AI相關題材標的上，交易人有更多靈活的操作工具可選擇。

本次加掛2檔個股週選擇權，其2月第1週及第2週到期契約，到期日分別為2月4日(週三)及2月11日(週三)。另新增6檔股票期貨契約交割月份包括115年2月、3月及6月、9月、12月等兩近月、三季月之契約。有關期交所掛牌之股票期貨暨選擇權契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，交易人可至期交所網站查詢。

在近期市場續創新高之際，台股波動加劇，交易人須更留意市場變化，加強風險意識。善用股票期貨與選擇權的多元化操作，不僅能強化現貨部位的風險管理，更能以靈活的多空策略參與市場；隨著創新商品持續推出，持續進修、即時更新知識，已成為投資人參與市場的基本條件。期交所特別規劃多元且分級的免費課程體系，協助不同階段的市場參與者穩健建立專業能力。