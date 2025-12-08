期交所徵才報名正式起跑

期交所新人招募啟動。

▲期交所新人招募啟動。

期交所啟動114年新人招募計畫，本次共招募7類別18名專業人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經驗之「一般業務」人員、具醫療實務經驗之「護理人員」，並積極延攬「C++程式開發維護人員」、「Java程式開發維護人員」、「主機操作暨系統維運人員」、「資訊安全人員」及「資料庫管理人員」等資訊專業人才，歡迎相關領域菁英踴躍報考。

期交所成立至今近30年，秉持創新與永續發展之經營理念，推動我國期貨市場不斷前進與國際化，期交所的企業識別標語 「TAIFEX Cares」，代表期交所不論在集中市場、店頭市場、ESG永續發展及企業社會責任等面向都積極深耕發展並持續關懷，「關心」國內外市場最新脈動以推出符合需求之商品與制度、「用心」推動各項業務發展以強化對期貨商及交易人之服務品質、以「愛心」回饋社會弱勢族群，共同實踐永續金融願景。

在打造市場的同時，期交所也非常重視員工的身心健康與職涯發展，更視員工為最重要資產，積極創造幸福企業與優質職場，包括提供各項優渥的福利措施，如生日禮金、交通、伙食津貼、生育獎勵、子女教育補助、托兒補助、旅遊補助、自強活動等福利補助；提供優於法規之休假制度與退休金提撥；成立多元化社團，協助員工適度放鬆與舒壓；補助員工公費團險及高規格健康檢查，打造健康職場；針對各層級人員訂定職能訓練課程，提供新進人員完善的專業培訓計畫，培厚人力資本等。今年期交所更榮獲1111人力銀行求職者所票選的「2025幸福企業銀獎」，這是對期交所企業文化與福利制度的最佳肯定，期交所歡迎具有使命感與熱忱的優秀菁英一同加入，共同擘畫美好的未來。

期交所本次新進人員招募係委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理，報名期間自114年12月9日(星期二)起至12月29日(星期一)止，一律採「線上報名」，有意報名者請逕至證基會網站報名。筆試測驗日期訂於115年1月24日(星期六)舉行，徵才詳細資訊可至期交所(http://www.taifex.com.tw)或證基會網站(http://www.sfi.org.tw)查詢，或電洽02-2357-4361證基會測驗中心陳小姐。