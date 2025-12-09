期交所推個股週選擇權 交易避險工具再進化





個股週選擇權正式上線，將每週到期機制延伸至個股，搭配現行月到期契約，形成「週週有契約到期」的完整架構，協助投資人能以更精準、有效率的方式進行避險與交易。

期貨交易所企劃部經理戴良安表示，個股選擇權首波共推出 5 檔標的，包括台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創，提供5檔個股選擇權。

個股週選擇權讓投資人能以更少的資金參與個股漲跌，相較權證，更具備操作優勢。投資人可擔任買方或賣方，也能先買後賣、先賣後買，並可進行當沖交易。由於存續期較短，更適合重視操作靈活度與積極風險控管的族群。

富邦期貨副總經理張林忠指出，隨著 2026 年 AI 熱潮持續升溫，也可能出現泡沫疑慮；若股價走勢不如預期又不想賣出現股，投資人可利用選擇權買進賣權，來去規避你的現股的風險。

電子選擇權縮小契約乘數 小資族更易上手

同時，期交所同步推出「電子選擇權縮小契約乘數」，讓更小資金投資人也能更輕鬆上手，小資族也能利用期貨商品投資帶動市場參與。

期貨交易所企劃部經理戴良安說明，期交所為了降低進入的門檻，提高交易人在電子選擇權上的操作彈性，期交所將契約從每點 1,000 元縮小至每點 250 元，使小資族也能以更低成本進行策略佈局。

個股週選擇權推出與電子選擇權契約調整，不僅提升期貨市場流動性，也協助交易人在快速變動的金融環境中，以更高效率執行風險管理與投資策略。

（封面圖／東森財經新聞）

