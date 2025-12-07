期交所推出個股週選擇權
臺灣期貨交易所將於今（8）日推出新商品「個股週選擇權」，首波納入台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔具代表性與高關注度的標的股票，提供交易人精準掌握短期事件行情、靈活管理個股風險的工具。
個股週選擇權掛牌方式比照週三到期的臺指週選擇權，除每月第一個週三外，每週三掛牌兩週後到期的契約，屆時週週皆有契約到期。個股週選擇權存續期間短、權利金較低，交易人能以更高的資金效率，運用此商品因應財報發布、法說會、產品發表、除權息、國際消息等關鍵時點，快速建立部位並於事件後靈活出場，有效掌握事件行情帶來的價格變動，同時降低長期持有的不確定性與時間價值衰減風險。
個股週選擇權契約規格除到期日外，與現行個股選擇權相同，每口表彰2,000股，並於除權息時自動調整契約內容以維持交易公平性。交易方向不受限制，參與現貨市場的交易人可依預期走勢擔任買方或賣方及進行當沖。若看多可買進買權以小額權利金放大槓桿效應；看空則可買進賣權將跌幅轉為獲利；持有現股者亦能透過買進賣權建立保護部位，或賣出買權以收取時間價值。履約價格序列涵蓋現貨開盤參考價上下15%，提供不同價位策略的彈性操作空間。週契約與月契約相互搭配，更能建構從短線波動到中長期趨勢的完整交易架構，使交易人在系統性（指數）與個別性（個股）之間取得更全面的避險與操作優勢。
除推出新商品外，期交所亦於同日同步優化電子選擇權，將契約乘數自每點1,000元調整為250元，權利金與保證金金額同步降低，使契約規模更貼近一般交易人需求，提升部位調整的細膩度與操作彈性。隨半導體與AI產業近年高速發展，電子類股波動高度活躍，電子指數點位相較上市初期已有顯著提升，使得原契約規模偏大。此次調整將使電子選擇權更適合短線波動交易、避險配置以及跨商品策略運用，可靈活搭配電子期貨、小型電子期貨、金融選擇權或個股週選擇權，讓交易人在多變的市場環境中更有效掌握風險與機會。
