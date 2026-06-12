期交所推動黃金商品及非金電期貨契約小型化

圖／示意圖商傳媒｜吳承岳／台北報導摩根大通（JPMorgan）分析師近期指出，投資者正加速撤離加密貨幣比特幣（bitcoin）市場中與「貨幣貶值交易」相關的資金，而黃金市場也同步出現資金外流。 所謂「貨幣貶值交易」，是指投資者基於對地緣政治不確定性、持續通膨、政府債務攀升、法定貨幣信心減弱，以及美元多元化配置等擔憂，而將資金投入比特幣與黃金，以尋求保值或分散風險的投資需求。然而，摩根大通的報告指出，這類交易的趨勢在近幾週已逐漸減弱，涵蓋了交易所交易基金（ETF）、期貨市場及投資者持倉配置。 具體數據顯示，截至 6 月 5 日當週，黃金 ETF 便流出約 200 億美元資金。而比特幣 ETF 在過去四週內，也呈現出逐漸增加的資金外流。《The Block》引述摩根大通分析師的說法，無論是散戶還是機構投資者，都在廣泛地從「貨幣貶值交易」中撤退。其中，機構投資者主要透過期貨市場減少了曝險部位。 摩根大通的動能指標顯示，黃金投資者自 2 月底以來持續減持多頭倉位。比特幣在 5 月初開始，也逆轉了其作為「貨幣貶值交易」主要載體的角色，並且此後進一步走弱。分析師提到，近期黃金價格的下跌，可能因新建

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