期交所推黃金類商品及非金電期貨小型化契約 7月實施

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台灣期貨交易所今天表示，國際金價波動、台股市場高檔震盪加劇，規劃縮小黃金類商品及非金電期貨契約規模，並擴大黃金選擇權履約價格序列涵蓋範圍，提升交易彈性及資金運用效率，相關規劃及規章修正經主管機關核准，預計7月上旬實施。

期交所透過新聞稿指出，此次美元黃金期貨及台幣黃金期貨契約規模，將縮小為1/10，分別調整為1金衡制盎司及1台兩；非金電期貨也縮小為1/10，調整為指數每點新台幣10元；黃金選擇權契約規模則縮小為1/5，調整為1台兩。

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期交所說明，契約規模縮小，單口交易金額大幅降低，交易人可將原本大額部位，拆分為小單位操作，降低一次性進出場的時點風險，除了依市況保留部位調整彈性，也能提升資金運用效率。

期交所指出，黃金選擇權將由價平上下5個履約價格序列，擴充為最近契約上下15個序列，其餘契約上下10個序列，使價外契約選擇更完整。

期交所舉例，若交易人預期金價在美國重要經濟數據公布後將大幅波動，可透過同時買進價外買權及賣權策略，參與金價波動行情。（編輯：張良知）1150612