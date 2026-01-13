期交所榮獲運動推手獎3獎項

期交所獲運動部「114年運動推手獎」三項大獎，由副總楊朝舜（右）代表領獎。

期交所長期投入體育發展及基層運動推廣不遺餘力，於運動部舉辦的「114年度運動推手獎」中，一舉榮獲贊助類銅質獎、贊助類長期贊助獎，以及推展類銅質獎共三項殊榮。充分展現其長期以來對國內運動發展的關注與支持，樹立了金融服務業回饋社會的典範。

期交所表示，能夠同時獲得三個獎項，印證期交所將企業社會責任（CSR）內化為經營核心的理念。期交所積極響應金管會「金融大回饋」行動計畫，秉持「關心」、「用心」、「愛心」的「TAIFEX Cares」核心精神，以實際行動與政府攜手提供國家運動體育進步的動力，促進金融業與社會共好。

在贊助項目上，期交所以「優先扶持偏鄉體育」為原則，致力於彌補城鄉運動資源差距。長期支持中小學足球、排球、拔河、棒球、手球、曲棍球等多項運動，從小扎根培育人才。其中最具代表性的案例，包括自103年底發起並連續11年贊助屏東縣瑪家國中足球隊，而受贊助學校隊伍也在各級賽事中屢創佳績，展現偏鄉學童的潛力與韌性。此外，期交所也將支持觸角延伸至專業運動領域，長期贊助足球、高爾夫、桌球等運動協會的選手培訓及參與國際賽事費用。透過提供穩定的資源，協助優秀選手提升競技能力，為國爭光。

在推展類獎項方面，期交所不僅著重外部推展，內部也積極提倡運動風氣。公司成立多個運動性社團，鼓勵員工參與運動，並常與周邊單位進行競技交流，促進身心健康。同時，辦理員工健走結合節能減碳活動，將運動精神與環保意識結合，展現全方位的運動支持行動。

期交所強調，未來將持續深化企業社會責任，攜手各界推廣全民運動；並打造公平、公正、透明的交易環境，在追求穩健營運的同時，也為國內體育發展注入暖流，促進金融業與社會的共利共融正向循環。