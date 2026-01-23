期交所董座吳自心：今年力拚交易量衝上4億口 研議推四大措施與制度

期交所董事長吳自心（左六）率經理人於歲末記者聯誼餐會。

▲期交所董事長吳自心（左六）率經理人於歲末記者聯誼餐會。

期交所今（23）日舉辦新春展望，董事長吳自心表示，台灣期貨市場2025年成交量3.81億口，連續六年突破3億口，今年目標設定安全和穩定，並力拚交易量衝高至4億口；另外並研議推出四大新措施與制度，包括期貨市場國定假日交易制度、推出主動式ETF期貨、縮小黃金期貨契約金額、擴大國際交流與深化市場推廣。

吳自心表示，期貨市場量能2024年創歷史新高後，2025年市場動能維持，總交易量達3億8,190萬1,200口，成交量連續六年突破3億口，日均量為157萬1,610口。

廣告 廣告

商品表現方面，吳自心表示，台灣期貨市場前五大主力商品日均量，依次為台指選擇權705,938口、股票期貨（含 ETF 期貨）308,871口、小型台指期貨248,124口、微型台指期貨174,273口及台股期貨123,841口。

吳自心指出，股票期貨受惠台股市場 AI 相關個股持續熱絡，交易人積極利用資金成本較低的股票期貨參與市場，股票期貨已躍升為第二大主力商品，成為交易人參與臺股相當重要的避險增益工具。夜盤交易日均量達 54.5 萬餘口，貢獻全市場 34.7%，而法人參與比例持續成長至52.77%。

吳自心強調，至於研議期貨市場國定假日交易制度，主要是為讓投資人能在國定假日交易，提供管道因應突發國際政經事件，有助吸引國際資產管理機構參與台灣市場，協助配合金管會「亞洲資產管理中心」政策實現，但不涉及週六日的例假，只有針對國定假日，目前仍需與期貨商溝通。

總經理周建隆表示，期交所今年持續拓展商品線，首先針對政府的亞洲資產管理中心政策，積極推出主動式的 ETF 期貨，其次是台股現貨市場，眾多股價指數來到新高點，因此期交所會陸續推出小型化的契約商品，降低交易門檻。

周建隆指出，面對數位化浪潮與日益嚴峻的資安挑戰，期交所致力強化金融基礎設施韌性，強化資通安全機制及內控規範，將人工智慧、網路安全及供應鏈風險管理納入監理範疇，並提供獎勵鼓勵資安分級第四級期貨商導入入侵防禦系統（IPS）及網站應用程式防火牆（WAF）等防護機制。

周建隆強調，期交所導入自動化爬蟲技術與 AI 大型語言模型，即時過濾網路可疑內容通報下架，並攜手期貨業協力防詐，舉辦首屆「期貨商反詐治理評鑑」，期間通報檢舉 321 件詐騙案、辦理逾 260 場宣導活動，完成超過 5,700 位客戶關懷宣導。