期交所赴美參加FIA Expo推廣我國期貨市場

▲期交所協理許鈴佩率隊赴芝加哥與Cboe團隊舉行開市敲鐘儀式。

臺灣期貨交易所18日至20日前往美國芝加哥，參加美國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)主辦之全球衍生性商品市場年度盛會—FIA期貨暨選擇權展覽會(FIA Expo)。本次期交所除設攤推廣臺灣期貨市場外，亦與國外交易所及機構會談，強化我國期貨市場之國際能見度並拓展多元合作契機。

FIA Expo為全球規模最大之衍生性商品展覽會，吸引全球交易所、結算機構、期貨商、資訊服務供應商及金融科技業者共襄盛舉。今年會議聚焦數位資產、人工智慧、結算制度及市場結構演進等議題，探討涵蓋代幣化與資產上鏈應用、AI於交易與結算作業之實務運用、預測市場未來發展及7天24小時市場運作挑戰等主題。來自全球逾千名業界代表齊聚一堂，透過論壇交流掌握市場最新發展趨勢。

本次期交所除於展場積極向國際交易人介紹臺灣期貨市場近期動態，協助國外市場參與者掌握臺灣市場商機，亦應邀前往芝加哥選擇權交易所(Cboe)，參加開市敲鐘儀式(Opening Bell Ceremony)，雙方在現有波動率指數合作基礎上，就未來市場資訊合作進一步交流。

期交所將持續深耕國際市場，藉由參與各項國際性會議，掌握全球衍生性商品市場脈動，拓展多元市場合作機會與國際連結。