期交所過年休市期間調高保證金 調幅10％

期貨選擇權投資人請留意！今年春節假期休市(2月12日至22日)長達11天，期交所為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，因此一如往年，將在春節假期調高保證金，有助市場運作安全之確保。

期交所說，春節假期將調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金，預計以2月10日之保證金為基礎，調高約10%(例如：臺股期貨現行原始保證金37萬4000元，將調高至41萬2000元，調幅約10%)。

屆時，期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。

期交所預計於2月10日(調整生效日前一日)，公告前揭各類契約保證金調整後金額，實施期間為2月11日(春節前的最後交易日)一般交易時段結束後生效，預計2月23日開紅盤日再視市場狀況公告隔（24）日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適用金額。

期交所也提醒交易人注意，2月11日為農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人於2月11日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤後交易時段之新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。

交易人應注意保證金調高後帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位之風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。

