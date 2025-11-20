期交所預計12月1日上線「店頭衍生性金融商品集中結算客戶風險預警監控功能」

因應7月1日起正式實施的新臺幣利率交換契約(TWD IRS)應集中結算機制，臺灣期貨交易所持續推動相關制度優化及配套措施，並預計12月1日正式上線「店頭衍生性金融商品集中結算客戶風險預警監控功能」，以協助店頭一般結算會員客戶風險管理效率，進一步提升市場運作安全與韌性。

「客戶風險預警監控」主要透過四大核心風險之預警功能，提供店頭一般結算會員以自動化方式即時監控其客戶交易額度、保證金水位、利率變動風險及大額損失狀況等，以達更即時及更具彈性之客戶風險管理效益。店頭一般結算會員得依個別客戶之交易行為與風險屬性，設定各項指標對應之預警值，倘個別客戶之任一指標達到預警值，將透過店頭集中結算系統、電子郵件及簡訊等多重管道即時發送警示通知，確保店頭一般結算會員得即時掌握客戶部位與保證金風險，及早採取因應措施。

期交所指出，過去店頭一般結算會員係透過人工、分散式系統或監控流程進行客戶風險管理。本次推出之「客戶風險預警監控」功能為配合我國新臺幣IRS應集中結算政策之延伸措施，透過資訊化與即時化之風險管理指標與預警機制，提升店頭一般結算會員對客戶風控之精準度與效率，即時偵測潛在風險，以強化整體金融市場之安全防護網、增進市場穩健性及提升我國金融市場之競爭力。

展望未來，期交所將持續關注市場需求與風險管理趨勢，因應業界實務需求提供相關風控機制，以協助店頭結算會員完善風險偵測與控管，並將持續與業者密切合作，共同打造健全、透明與高效之金融環境。