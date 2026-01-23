期交所：今年交易量拚逾4億口 研擬國定假日交易

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台灣期貨交易所董事長吳自心今天表示，今年規劃推出主動式ETF期貨，另規劃針對高價股推出小型個股選擇權，並評估縮小黃金類商品及非金電期貨的契約規模，以及研擬期貨市場國定假日交易制度。期交所表示，今年持續朝向交易口數超越4億口的目標努力。

期交所中午舉行歲末媒體聯誼會，展望今年，吳自心指出，期交所持續打造穩定、安全、多元、創新的金融發展環境。

期交所說明，今年6月會在台灣舉辦第28屆期貨市場協會（AFM）年會，邀請全球衍生性商品交易所來台交流。

期交所總經理周建隆說明，期交所今年持續拓展商品線，首先針對政府的亞洲資產管理中心政策，積極推出主動式的ETF期貨，其次台股現貨市場，很多股價指數來到新高點，因此期交所會陸續推出小型化的契約商品，降低交易門檻。

展望今年目標及交易口數，周建隆表示，期交所今年目標設定安全和穩定，迎接挑戰性高的一年，今年持續朝向交易口數超越4億口的目標努力。

觀察2025年，吳自心表示，去年台灣期貨市場成交量達3.82億口，成交量連續6年突破3億口，去年期貨市場前5大主力商品包括台指選擇權、股票期貨（含ETF期貨）、小型台指期貨、微型台指期貨，以及台股期貨。

吳自心表示，去年股票期貨受惠台股市場人工智慧（AI）個股熱絡，成為第2大主力商品。

吳自心指出，去年夜盤交易日均量達54.5萬餘口，貢獻全市場日均量交易比重34.7%。

周建隆說明，2025年是全球局勢非常動蕩的一年，不過台灣期貨市場仍展現高度的韌性，全年交易量達3.82億口，日均量約157萬口，其中期交所推出週五到期台指選擇權，上市以後日均成交量超過24萬口，帶動整體選擇權交易量成長超過2成。

周建隆表示，去年風控系統發揮很好作用，尤其是去年4月關稅風暴期間，確保整體期貨市場安全度過危機，去年可說是驚濤駭浪、但是收穫非常豐碩的一年。（編輯：楊蘭軒）1150123