期交所：合作美國Cboe 台灣波動率指數擴能見度

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台灣期貨交易所今天表示，台灣波動率指數（TAIWAN VIX）邁向國際主流指數數據平台，期交所與美國芝加哥選擇權交易所（Cboe）合作，TAIWAN VIX將正式上線Cboe全球指數資訊傳輸服務（CGI），併同Cboe VIX指數即時傳送全球市場。

期交所指出，Cboe官網也同步揭示指數資訊，為台灣波動率指數國際傳輸與應用再添關鍵動能。

期交所透過新聞稿說明，Cboe全球指數資訊傳輸服務（Cboe Global Indices Feed），是Cboe推出的串流資訊服務，提供即時指數數據給市場參與者，涵蓋超過1600檔，包括SPX、VIX及來自Morningstar、S&P Dow Jones、FTSE Russell、MSCI等國際指數。

期交所指出，CGI支援即時、延遲與歷史資料，可透過其全球資料中心、雲端平台或核准資訊廠商管道傳輸，是全球投資機構、交易所與金融科技公司廣泛採用市場資訊來源。

期交所表示，與Cboe從2024年就VIX商品合作展開洽談，雙方攜手推動TAIWAN VIX納入CGI，進一步強化台灣市場資訊在全球主流數據生態系中的能見度與影響力，有助吸引更多國際投資人關注台灣期貨市場。

期交所說明，12月1日至4日總經理周建隆率隊赴新加坡參加美國期貨業協會亞洲區衍生性商品年會（FIA Asia）期間，與芝加哥選擇權交易所完成進一步合作。

期交所指出，FIA Asia期間除設攤參展，並與期貨商一對一拜會當地外資，積極行銷台灣期貨市場新商品、新制度及未來發展計畫。（編輯：楊蘭軒）1141204