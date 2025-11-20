期交所12月啟用新預警功能 提升市場風險管理

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台灣期貨交易所今天表示，將於12月1日上線「店頭衍生性金融商品集中結算客戶風險預警監控」功能，協助店頭一般結算會員客戶風險管理效率，提升市場運作安全與韌性。

期交所下午透過新聞稿指出，因應主管機關7月1日起實施新台幣利率交換契約（TWD IRS）應集中結算機制，期交所持續推動相關制度優化及配套措施。

期交所說明，「客戶風險預警監控」主要透過四大核心風險預警功能，提供店頭一般結算會員以自動化方式即時監控其客戶交易額度、保證金水位、利率變動風險及大額損失狀況等，以達更即時及更具彈性客戶風險管理效益。

期交所指出，店頭一般結算會員可依個別客戶交易行為與風險屬性，設定各項指標對應預警值，若個別客戶任一指標達到預警值，將透過店頭集中結算系統、電子郵件及簡訊等多重管道，即時發送警示通知，確保店頭一般結算會員即時掌握客戶部位與保證金風險，及早採取因應措施。（編輯：楊凱翔）1141120