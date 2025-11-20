期交所12/1新預警功能正式上線 提升客戶風險管理效率

【記者許麗珍／台北報導】台灣期貨交易所將於12月1日正式上線「店頭衍生性金融商品集中結算客戶風險預警監控」功能，協助店頭一般結算會員客戶的風險管理效率，提升市場運作安全與韌性。

因應主管機關7月1日起正式實施新台幣利率交換契約(TWD IRS)應集中結算機制，期交所持續推動相關制度優化及配套措施。

過去店頭一般結算會員是透過人工、分散式系統或監控流程，進行客戶風險管理。期交所指出，這次推出的「客戶風險預警監控」功能，是為配合我國新台幣IRS應集中結算政策的延伸措施，透過資訊化與即時化風險管理指標與預警機制，提升店頭一般結算會員對客戶風控的精準度與效率，即時偵測潛在風險，強化整體金融市場安全防護網、增進市場穩健性及提升我國金融市場競爭力。

期交所說明，「客戶風險預警監控」主要透過4大核心風險的預警功能，提供店頭一般結算會員以自動化方式即時監控其客戶交易額度、保證金水位、利率變動風險及大額損失狀況等，以達更即時及更具彈性的客戶風險管理效益。

店頭一般結算會員得依個別客戶的交易行為與風險屬性，設定各項指標對應的預警值，期交所表示若個別客戶的任一指標達到預警值，將透過店頭集中結算系統、電子郵件及簡訊等多重管道，即時發送警示通知，確保店頭一般結算會員得即時掌握客戶部位與保證金風險，及早採取因應措施。

