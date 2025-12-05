期交所12/8推個股週選擇權 納台積電等5檔

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台灣期貨交易所今天表示，12月8日將推出新商品「個股週選擇權」，首波納入台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創等5檔標的股票，提供交易人掌握短期事件行情、管理個股風險的工具。

期交所透過新聞稿指出，個股週選擇權存續期間短、權利金較低，交易人能以更高資金效率，運用相關商品因應財報發布、法人說明會、產品發表、除權息、國際消息等關鍵時點，建立部位並在事件後彈性出場，掌握事件行情帶來的價格變動，降低長期持有的不確定性與時間價值衰減風險。

除推出新商品外，期交所指出，12月8日同步優化電子選擇權，將契約乘數自每點1000元調整為250元，權利金與保證金金額同步降低。

期交所表示，這可使契約規模貼近一般交易人需求，提升部位調整細膩度與操作彈性。

期交所說明，半導體與人工智慧（AI）產業近年高速發展，電子類股波動高度活躍，電子指數點位相較上市初期顯著提升，使得原契約規模偏大。此次調整將使電子選擇權更適合短線波動交易、避險配置及跨商品策略運用，搭配電子期貨、小型電子期貨、金融選擇權或個股週選擇權，讓交易人在多變的市場環境中，掌握風險與機會。

期交所表示，推出個股週選擇權與調整電子選擇權契約乘數，代表商品創新與制度優化雙軌並進，可強化台灣期貨市場的深度、廣度與競爭力。（編輯：張良知）1141205