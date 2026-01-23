期交所2025 EPS達6.07元！期市連6年成交逾3億口 研議國定假日交易制

期交所今天揭露去(2025)年成績單，台灣期貨市場2025年成交量3.81億口，連續6年突破3億口；期交所也交出稅後EPS 6.07元佳績，若排除增資因素，表現優於2024年，成績亮眼。

展望今年，期交所董事長吳自心說，將持續創新商品活絡市場，規劃推出「主動式ETF期貨」，滿足投信業管理彈性，創造更多期現貨交易機會；另規劃針對高價股推出小型個股選擇權，並評估縮小黃金類商品及非金電期貨之契約規模，提供更多精準避險、靈活加減碼之工具。

廣告 廣告

此外，吳自心透露，期交所研議期貨市場國定假日交易制度，讓有需求的投資人，也能在國定假日交易，提供管道因應突發國際政經事件，有助吸引國際資產管理機構參與我國市場，協助配合金管會「亞洲資產管理中心」政策實現。

這項制度，不涉及週六日的例假，只有針對國定假日，但還需跟期貨商溝通，取得業界共識。

吳自心也強調將提升期貨市場風控效能，集中市場部分，規劃開放期貨商於夜盤時段上傳部位互抵資訊，並精進結算會員風險警示自動通知服務，協助會員精準掌握風險。

店頭市場部分，規劃擴大新臺幣IRS結算契約規格，評估自建評價與保證金計算功能，強化店頭市場風險控管韌性。

另將持續爭取英國及加拿大主管機關的合格集中結算機構(QCCP)認可。其中，加拿大安大略省的豁免案已進入最終行政流程，力促近期取得資格，以利外資參與。

招商引資部分，期交所今年也將持續前往新加坡、倫敦、香港及杜拜等國際金融中心參展或拜訪客戶，積極開發新外資。此外，積極舉辦重要國際活動，預計6月在臺主辦「第28屆期貨市場協會(AFM)年會」，邀請全球衍生性商品交易所來臺交流，提升我國期貨市場的國際能見度與影響力。

期交所去年成果豐碩，臺灣期貨市場前五大主力商品日均量依次為：臺指選擇權70萬5938口、股票期貨（含ETF期貨）30萬8871口、小型臺指期貨24萬8124口、微型臺指期貨17萬4273口及臺股期貨12萬3841口。

其中，股票期貨受惠於臺股市場AI相關個股持續熱絡，交易人積極利用資金成本較低的股票期貨參與市場，股票期貨已躍升為第二大主力商品，已成為交易人參與臺股相當重要的避險增益工具。

夜盤交易日均量達54.5萬餘口，貢獻全市場34.7%。 此外，法人參與比例持續成長至52.77%，反映機構投資者持續參與臺灣市場。

另外，期交所去年6月推出「週五到期臺指選擇權」，與週三到期契約相輔相成，上市後日均量逾24萬口，帶動選擇權交易動能較上半年成長逾2成。

另去年12月8日上市「股票選擇權週契約」，標的涵蓋台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔熱門股票，提供精準應對個股財報、法說會等事件的策略工具。

為維護期貨市場穩定運作，期交所精進與創新多項交易結算風險控管機制。包含調整「股價指數選擇權動態價格穩定措施」，將深價外契約退單點數由指數的1%，減至0.4%，強化價格穩定保護效果。

另精進「三階段漲跌幅機制」，冷卻時間縮短為5分鐘，提升價格發現效率；調降「電子選擇權契約乘數」至每點250元，降低交易資金門檻，活絡市場流動性。

期交所亦建置「保證金模擬資訊預警機制」與「反向壓力測試機制」等風控工具，並開放「夜盤部位即時處理」，提升結算會員即時風控能力。 店頭集中結算方面，協助金管會推動新臺幣IRS應集中結算機制於去年7月上線，並自動化串接櫃買中心衍生性商品交易資訊儲存庫(TR)系統，掌握市場遵循狀況。

期交所亦強化期貨商盤後交易選擇權賣方部位內控風控規範，以保障交易人權益。另研議調整期貨商調整後淨資本額(ANC)計算方式之可行建議，提升資本計算合理性以健全期貨商資本適足性。

更多品觀點報導

一銀「馬上加薪」祭百萬好禮 薪轉戶抽現金15萬、沖繩機加酒！

今年AI投資關鍵字：缺！00988A稱霸唯一雙位數績效王 秘訣揭露

