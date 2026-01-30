（圖／本報系資料照）

中選會主委被提名人游盈隆教授在立法院接受提名審查時指出，不在籍投票是世界趨勢，但如果急著在年底九合一大選實施，既大膽也過於冒險，並主張應先從公投試行，逐步累積經驗、分階段推動。

不在籍投票的核心精神，是降低投票門檻、保障公民投票權，對長期在外工作、求學、服役或行動不便者具正面意義，也有助提高投票率。從美國、日本、韓國到歐洲多國，不在籍投票早已是選舉制度的一環，台灣不宜繼續忽略這個趨勢。

引進不在籍投票即使技術上沒問題，也必須謹慎。因為牽涉的不只是技術問題，而是選務體系的重構，包括身分驗證、投票秘密、投票自由、防止舞弊、票匭保全、計票透明，及選後救濟機制。任何環節出現漏洞，都可能被政治操作放大，動搖選舉結果的正當性，甚至危害民主根基。

正因如此，游盈隆以其政治學教授的專業及中選會被提名人的高度，公開肯定不在籍投票但提醒不要倉促實施的立場，展現對民主選舉制度的負責態度，值得肯定。民主選制不應輕率測試，而是一套必須禁得起最壞情境考驗的制度設計。尤其台灣處在高度對立的政治環境，選制改革更要有社會共識與充分準備。

先從公投試行是相對理性且務實的路徑。公投本身選區單純、議題清楚，政治利害關係相對集中，適合作為不在籍投票的試辦。然而，公投未必會舉辦，所以除了公投，也可考慮在地方選舉或特定選區補選時試辦，以檢驗行政流程、資訊系統、投開票人力與監督機制，並在實務中修正缺陷。分階段推動，也能逐步建立社會信任。

但謹慎不能作為中選會遲不推動的藉口。游盈隆上任主委後，自當對其理念提出具體方案。建議上任後3個月到半年內提出明確的推動時程表，其中至少應包含三個層次：第一，試辦項目的選擇與主要推進階段；第二，修法配套與準備的時間點，包括修法、系統建置與人員訓練；第三，評估與回饋機制，明確說明試行後如何檢討、是否擴大、何時進入下一階段。

有了清楚時程，廣徵各界意見，民主進步才不會淪為口號，也能避免外界質疑黑箱或是拖延。

民主進步不該冒進，必須穩健前行。游盈隆的態度，是希望台灣在選制改革上走得穩一點、順一點。預祝游主委順利上任並且提出不在籍投票的推動時程，從而在社會共識中讓民主選舉向前邁出一大步。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）