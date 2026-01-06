期待健保放寬給付標準，生物製劑助泛視神經脊髓炎NMOSD病友重拾希望
罕見疾病泛視神經脊髓炎（NMOSD）復發率高，每次復發都可能因不可逆的神經損傷導致失明或癱瘓。2023年10月，健保核准兩款新型生物製劑給付，為病友帶來治療希望。然而，嚴格的給付條件讓許多病友被排除，從「無藥可用」的絕望轉為「有藥難用」的無奈。三軍總醫院神經科部主任周中興表示，期盼放寬給付，讓更多NMOSD病友免於復發的恐懼。
NMOSD（泛視神經脊髓炎）是一種罕見的自體免疫疾病，患者的免疫系統錯誤地攻擊自身的視神經與脊髓，造成失明、四肢無力，甚至癱瘓。根據統計，國內NMOSD患者中有7至9成為女性，發病年齡集中於40至50歲。由於許多患者依然肩負家庭主要照顧責任及經濟來源，一旦疾病復發，除了對患者本身的健康構成威脅，也對家庭造成極大的壓力與挑戰。
周中興主任提到，一名病人在六年前被診斷為NMOSD，由於當時缺乏有效治療選擇，只能依賴大量的類固醇和免疫抑制劑來控制病情。然而，這些藥物的副作用卻使病人併發肺膿瘍和呼吸衰竭，經歷加護病房搶救才保住性命。幸運的是，三年前這位病患開始接受新型生物製劑的恩慈治療，病情逐漸好轉，病患的生活品質也得到顯著改善。
新藥救命！健保給付生物製劑 改變NMOSD病友生命
回顧過去一年，健保署核准給付兩款新型生物製劑，讓近百位NMOSD病友重獲新生。周中興主任說明，「新藥可有效降低約70%至90%的復發率，讓病友擺脫無法預測的復發陰影，對病情控制及病友的心理健康都發揮了關鍵作用，無疑是重大突破。」一名病友因多次復發需仰賴輪椅代步，甚至連簽名都無法握筆，在接受新型單株抗體生物製劑治療約半年後，已能短暫行走、手部運動能力明顯改善，且近三年定期回診均未復發，讓病友與家屬都深受鼓舞。
年僅30歲的病友阿簡也分享，過去因爲無法預測何時會復發，連短途旅行都要攜帶大量口服藥，感到背痛或腳無力就會非常緊張，擔心下一刻發作就會失明或癱瘓。「我非常幸運，在確診NMOSD初期就獲得新藥給付，自從使用生物製劑控制復發風險後，不只順利重回職場，甚至敢和朋友出國旅行。」她直言，用藥後感覺生活踏實多了，不只是身體症狀上的改善，更是心理上的解脫。
擺脫復發陰影 病友期盼更人性的健保給付標準
「然而，目前健保對NMOSD患者的治療給付條件過於嚴格。」周中興主任表示，僅有一年內復發兩次以上且需住院治療的患者才能獲得給付，全台近八成NMOSD病友仍只能依賴類固醇、血漿置換及免疫抑制劑等傳統療法。這些療法不僅副作用明顯，可能導致感染、骨質疏鬆等問題，更無法有效避免復發，讓患者如同活在不定時炸彈的陰影之中，受到心理與生理的雙重折磨。
周中興主任透露，許多病友明知傳統治療治標不治本，但因為無法負擔自費用藥，不得不接受。他呼籲政府應放寬健保給付條件，讓更多病友有機會使用能夠有效預防復發、且副作用相對較少的新型生物製劑。病友阿簡也感慨地說，得知大多數病友因給付條件被排除在外，心中非常難過，她說：「希望政策制定者聽到罕病病友的心聲，因為我們真的沒有其他選擇了，健保是我們最後的希望與機會。」
與其他罕病相比，NMOSD及早治療可大幅提升病友生活品質，用藥的性價比高。周中興主任呼籲，政府應借鑑國外成功經驗，放寬健保給付條件，讓更多病友能及時接受新型生物製劑治療，不僅能減少復發對病友身心的衝擊，還能提升台灣整體醫療效益。
國際早就有共識！NMOSD健保給付應與全球接軌
賴清德總統自上任以來，多次強調推動以「減少不健康年數、延長平均餘命」為核心的醫療政策，對於罕見疾病的治療與管理，尤其NMOSD這類高復發率、且會迅速導致失能的疾病，是亟需關注的議題。
周中興主任提醒，國際間對NMOSD的治療指引已有共識，闡明及早介入、預防復發的重要性。」台灣應該借鑑國際成功經驗，放寬健保給付條件，讓更多病友在失明或癱瘓等不可逆後遺症發生前及時用藥，保持正常生活，這不僅是對病友生命品質的保障，呼應「健康台灣」的政策願景，更符合現行國際治療標準，也對醫療資源的整體使用效益有正面影響。周主任強調：「我們要為病友爭取的，是早一步治療的機會，而不是晚一步的遺憾。」
其他人也在看
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 7
46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道
運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 14
不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚
除了生理，何種人格特質的人容易失智，頗受矚目。台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅表示，以人格特質而言，許多研究發現，個性較為神經質的（neurotic）人日後失智的風險較大，「這類人較追求完美，使其壓力荷爾蒙水平較高，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加失智風險。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2
「不想麻煩孩子」婦忍痛數月 醫一看驚：大腸癌腫瘤破了
一名92歲高齡婦人因不想讓子女擔心，隱忍腹痛數個月，直到痛到無法走路才就醫，檢查發現婦人的大腸癌腫瘤已破裂，隨時可能因敗血症致命，經緊急手術切除大腸小腸共60公分。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
冬天為何有人穿短袖不怕冷？ 醫師揭「不怕冷不等於健康」真相：6族群很危險
寒風刺骨的冬季，街頭卻經常出現短袖上身的人，這到底是體質超強，還是身體出了問題？胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發布影片提醒，部分人因為基因、運動習慣或棕色脂肪活性高，確實對寒冷敏感度低，但「不怕冷不代表身體健康」，天冷仍穿得單薄，可能帶來健康風險。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 4
曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
資深藝人曹西平29日被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲，消息震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，外界關注是否與猝逝有關。事實上，高血壓被稱為「沉默的殺手」，國內患者高達588萬人，近3成不自知，往往等到腦中風、心肌梗塞發生才驚覺失控。醫師提醒，高血壓多與生活型態有關，及早量測、調整飲食、運動與體重管理，才能降低致命風險，避免憾事重演。幸福熟齡 ・ 15 小時前 ・ 1
不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物
高血壓危害健康。醫師張家銘表示，真正讓血壓失控的因子是血管早就進入「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。去年底發表的整合性研究指出，現代高血壓治療的思維，已慢慢從「壓低血壓」，轉向「修復血管」。一項飲食研究發現，採用地中海飲食的人，收縮壓可明顯下降，亦即正確飲食就已接近第一線降壓藥的效果。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
毒嬰幼兒海苔流市面！醫揭鉛、鎘過量的影響
[NOWnews今日新聞]嬰幼兒海苔爆出重大食安問題！根據媒體報導，他們將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全數超標，且當中最誇張的一款鎘含量竟超標50倍。對此，小兒科醫師巫漢盟在臉書...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 2
沒吃什麼卻脹氣？專家揭「3原因」很多人沒料到 5食物快速消氣
雖然脹氣不是最吸引人的話題，但卻是很多人都能感同身受的腸胃困擾。根據「realsimple」網站指出，原因很多，可能是活動量不足、吃了容易脹氣的食物，甚至只是咀嚼不夠仔細。 什麼是脹氣？ 布魯克林邁蒙尼德醫學中心消化科主任 Linda Lee 醫師解釋，脹氣是指腹部感到飽脹與緊繃，通常是由腸胃中的氣體引起。根據美國克里夫蘭醫學中心資料，大約 25% 的人會偶爾出現脹氣，女性在月經期間甚至有高達75%的比例會感到脹氣。脹氣不僅不舒服，還會讓人煩躁、影響日常生活，甚至帶來疼痛。好消息是，透過一些簡單的生活與飲食調整，就能減輕甚至預防脹氣。 常見脹氣原因？ 營養師 Maya Feller 提醒，如果脹氣、放屁或腹部不適過於頻繁，可能與食物不耐症或腸道疾病（如腸躁症 IBS、小腸細菌過度生長 SIBO）有關，應先諮詢醫師找出原因。但多數情況可能只是以下日常因素造成： 1、壓力過大腸道與大腦之間有「高速公路」般的訊息傳遞系統。急性或慢性壓力會影響腸胃蠕動，有些人因此便秘，有些人則會腹瀉。壓力還可能增加胃酸分泌、引起食道痙攣，進一步加劇脹氣。2、活動量不足久坐會壓迫消化器官、減緩消化。即使只是飯後常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 3
不怕冷、穿短袖等於身體健康？醫曝「4症狀」恐是健康警訊
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導寒流來襲時，街頭常出現眾人裹著羽絨衣，卻有人僅穿短袖的強烈對比，醫師指出，這些人不是神經大條，而是「感覺不一樣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
毒海苔重金屬超標！醫示警「可殘留體內30年」 恐傷腎、害骨折
嬰幼兒海苔爆出食安危機，《鏡週刊》將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，發現7款皆重金屬超標，其中一款「鎘」含量更是超標53倍。對此，小兒科醫師巫漢盟表示，鎘在人體內的半衰期極長，可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。提醒家長，孩子如果有相關症狀，建議先帶孩子去醫院檢查一下。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
明「小寒」到！避早起洗頭 民俗專家提醒6大開運法
這段時間，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。 《黃帝內經》上說寒冷冬...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
跑步會磨壞膝蓋？ 專家揭「意想不到真相」：反而是好事
不時就會聽聞「跑步傷膝蓋」的說法，這究竟是真的嗎？澳洲南澳大學運動科學Hunter Bennett講師表示，雖然跑步確實屬於相對高強度的運動，對膝蓋也是一種負荷，不過透過適度且循序漸進的跑步訓練，不但不會磨壞膝蓋，還可能讓膝蓋更健康！而跑步造成膝蓋受傷，多半是因為過度使用，加上未考慮到運動量和配合飲食調整，他也教大家如何改變觀念、聆聽身體的回饋，安全地獲得跑步帶來的健康益處。 跑步時膝蓋承受負荷確實不小 但人體可自行調適 根據英國《獨立報》報導，Bennett講師解釋，跑步時每次腳落地，身體確實要承受約兩到三倍體重的力道，膝蓋承受的負荷比走路時增加三倍，但不代表膝蓋會因為這些衝擊被磨損。人體的關節是動態的結構，能因應外界刺激進行調整、修復與強化，需要負重才能繼續運作。其中膝蓋內的軟骨是一種強韌、富有彈性的結締組織，有緩衝和保護膝關節的作用。充分的證據表明，真正會讓骨頭或軟骨退化的情況，常常是「長期不使用」，例如長時間臥床或活動受限，反而會讓骨骼與軟骨迅速退化。 跑步反而對膝蓋好？ 研究：跑者膝蓋軟骨更厚、骨密度更佳 跑步確實會讓膝蓋軟骨暫時變薄，但這種變化只會維持幾小時，之後就會恢復原常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
男人也有「G點」？醫揭「神秘位置」 亂碰冒4症狀=攝護腺炎警訊
許多人在親密互動中，希望觸及伴侶的敏感部位，以增進情感連結與親密感。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性也有類似女性G點的敏感帶，位於攝護腺附近，但操作不當恐害攝護腺發炎，若出現4症狀是攝護腺炎常見警訊，如排尿困難，必須立即停止病就醫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
天冷還穿短袖？ 醫師揭「不怕冷體質」真相：保暖不是舒服 是保命 這些族群風險最高
冬天走在路上，你一定看過這樣的畫面，大多數人縮著脖子、包緊緊，卻總有人穿著短袖，一臉「今天天氣還好吧？」胸腔暨重症醫學科...Heho健康網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命
黃軒醫師近日在臉書粉專發文指出，在寒流穿著短袖的現象往往不是逞強，也不全然是遲鈍，而是源自於人體在生理層面上對寒冷的感受，本來就存在顯著差異。人對冷的感覺並不是單靠溫度高低，而是由神經系統、血管反應與大腦判讀共同決定。當環境溫度下降，多數人的身體會迅速啟...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 1
一家5口3人領重大傷病卡！夫妻同抗癌 前醫藥記者：心裡的委屈，身體都知道
乳癌是台灣女性十大癌症之首，前醫藥記者廖雅欣曾經寫過各種癌症文，但怎麼也沒想到，有一天乳房腫瘤就找上門。所幸她從七年前就定期乳房篩檢，及時發現腫瘤，前後進行兩次切除手術搭配放療，擊退癌細胞威脅。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 21 小時前 ・ 2
每天早晨「第一杯」喝錯恐罹癌？醫師點名2大地雷飲品：大腸慢慢腐蝕卻無感
現代人因為工作關係圖方便，每天的第一杯會是果昔、含糖的飲品、咖啡來帶代替早餐。不過，重症醫療科醫師黃軒在臉書發文示警，這樣的飲食模式恐怕正在悄悄傷害腸道健康，大腸癌並非一夕之間形成，而是長期生活習慣累積的結果，空腹飲用高糖飲品，正是容易被忽略的風險因子之一，腸道長期處於發炎狀態的時間，可怕的是「你完全無感」。醫師黃軒表示，很多人以為，早餐不吃沒關係，但「空......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 4
「大重量」才能練出大肌肉？新研究：「這2字」是關鍵
許多人以為高量的重訓才能練出大肌肉，醫師王思恒表示，2026年的研究指出，其實肌肉大小無關乎重量，而是疲勞度，只要練到「力竭」，就可練出大肌肌。因此，別再鄙視拿輕重量訓練的人了，只要確保練到力竭，輕重量絕對不是做白工。選一個讓你在最後幾下表情猙獰，但關節不痛的重量最能練出大肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9