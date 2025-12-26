期待明年上半年訪陸 鄭麗文：要去的話要見到習近平

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（26）日接受廣播節目專訪，對於訪問中國大陸議題，鄭麗文表示，若對岸有邀請，她個人期待是能上半年訪陸，因為下半年要集中精神選舉，可能就沒辦法這樣安排。至於是否一定要見到中共總書記習近平，鄭麗文直言，「是的，一定是這樣」，「如果我要去的話」。鄭說，兩岸國共交流已經在接觸、展開，但目前談的不是領導階層的會面，自己的部分，就是領導階層的會面。

（圖／POP大國民提供）

鄭麗文今天傍晚接受廣播節目POP大國民專訪。主持人平秀琳問鄭，出訪中國大陸的時間點是否可能在明年上半年？鄭麗文回應，個人是這樣的期待，因為下半年要集中精神選舉，可能無法做這樣的安排，但要看人家要不要邀請她去啊，不是說什麼時候要去就可以的。

平秀琳問，訪問中國大陸的計畫，是否包含要見到哪個層級以上的官員才會去？鄭麗文回應「是的，當然是這樣」，兩岸國共交流已開始接觸、展開，談的不是領導階層的會面，談她自己的部分，則是領導階層的會面。平秀琳追問，所以這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？鄭麗文回「如果我要去的話」。平秀琳再問，如果沒有這樣子的安排就不會去？鄭回「是的」。

主持人追問，是否也考慮赴美國訪問？鄭麗文表示自己會去美國，時間同樣是希望在明年上半年。



